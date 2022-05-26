Merkez Bankası faizi sabit tuttu

TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu sonrası yapılan açıklamada etkisi artarak süren jeopolitik risklerin, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizliklerin artmasına yol açtığı belirtildi. Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviyenin, uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına neden olduğu aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi: "Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar."RUSYA Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 14'ten yüzde 11'e düşürdü. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomiye yönelik dış koşulların zorlu kalmaya devam ettiği ve büyümenin önünde engel teşkil ettiği belirtildi. Enflasyondaki artışın yavaşladığı kaydedilen açıklamada, rublenin güçlendiği, mali istikrara yönelik risklerin azaldığı, bu nedenle bazı sermaye kontrollerinin hafifletilebileceği bildirildi. Banka yaptırımlar nedeniyle faizi 28 Şubat'ta yüzde 9.5'ten 20'ye çıkarmıştı. 29 Nisan'da da yüzde 14'ye çekmişti.