Merkez Bankası Haziran faiz toplantısı 2022 ne zaman, ayın kaçında? TCMB MERKEZ BANKASI faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olacak?

Haziran ayıyla beraber Merkez Bankası faiz kararı için de bekleyiş başladı. Bilindiği üzere son olarak Mayıs ayında düzenlenen toplantının ardından Merkez Bankası beklendiği gibi faiz kararını yüzde 14 ile sabit bırakılmıştı. Bu noktada ise "Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı ayın kaçında yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Son dönemde döviz ve altın piyasasında yaşanan hareketlilikle konuya dair araştırmalar da hız kazandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı her ay olduğu gibi bu ay da merakla bekleniyor. Yurt içi piyasaları yakından ilgilendiren karar için geri sayım şimdiden başladı. "Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı ayın kaçında yapılacak?" soruları bu noktada merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak olan Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihi belli oldu. İşte Haziran ayı faiz kararına dair detaylar...