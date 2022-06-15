Merkez Bankası TCMB faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı beklenti anketi sonuçlandı mı?

Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. TCMB Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihi yaklaşırken yurt içi piyasalarda gözler bu ayki karara çevrildi. Hal böyleyken ise "TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz ay TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda faizin sabit bırakıldığını duyurmuştu ki bu ay da piyasalarda aynı beklenti hakim. Peki, TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...