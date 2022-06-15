Merkez Bankası TCMB faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı beklenti anketi sonuçlandı mı?

Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. TCMB Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihi yaklaşırken yurt içi piyasalarda gözler bu ayki karara çevrildi. Hal böyleyken ise "TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz ay TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda faizin sabit bırakıldığını duyurmuştu ki bu ay da piyasalarda aynı beklenti hakim. Peki, TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek. Karar aynı gün saat 14.00'te duyurulacak.
MAYIS 2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Merkez Bankası TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
GEÇTİĞİMİZ AY MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARIN İLK TEPKİSİ NE OLDU?
Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda sınırlı tepki görüldü.
Dolar/TL: Mayıs 2022 faiz kararı sonrası dolar/TL bir miktar satış yese de yatay pozisyonunu korudu. Dolar kuru gün içerisinde 16,4688 TL ile 13,3099 TL arasında dalgalandı.
Euro/TL: Dolar kuruna benzer bir hareket sergileyen euro kuru 17,4484 ile 17,6499 TL arasındaki dar bant hareketini sürdürdü.
Altın fiyatları: Faiz kararı sonrası gram altın yatay negatif tepki gösterdi. Gram altın 970 TL bandında dengeli pozisyonunu koruyor.
BIST 100: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde Merkez Bankası faiz kararı sonrası bir miktar alıcı seyir izlendi. Gün boyu sanayi ve holding endeksinin önderliğinde primli seyreden endeks 2.400 puanın üzerinde bulunuyor.