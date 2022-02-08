Merkez Bankası tarafından açıklanacak Şubat ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasalar gözlerini Merkez Bankası faiz toplantısından çıkacak olan faiz kararına çevirdi. 20 Ocak'ta gerçekleştirilen son toplanın ardından Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu araştırılmaya başlandı. Yapılacak PPK toplantısının ardından Merkez Bankası faiz kararı duyurulacak. Peki, Merkez Bankası Toplantısı ne zaman yapılacak? Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yılın ilk kararında faizleri sabit tutma kararı alan TCMB politika faizini yüzde 14'te tutmuştu. Şimdi ise gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı yeni faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Şubat Merkez Bankası PPK toplantı tarihi belli mi?