Merkez Bankası Toplantısı ne zaman yapılacak? Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yılın ilk kararında faizleri sabit tutma kararı alan TCMB politika faizini yüzde 14'te tutmuştu. Şimdi ise gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı yeni faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Şubat Merkez Bankası PPK toplantı tarihi belli mi?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TCMB'nin PPK toplantısı şubat ayında 17 Şubat 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Faiz kararı da aynı gün saat 14:00'te duyurulacak.
Son olarak Aralık ayında da faizlerin 100 baz puan indirilmesiyle birlikte faizler yüzde 14'e düşürülmüş oldu.