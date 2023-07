Merkez Bankası’na Boğaziçili kadro

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine Osman Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan atandı. Boğaziçi Üniversitesi'ni birincilikle bitiren Başkan Hafize Gaye Erkan'ın ekibi de aynı üniversite mezunlarından oluştu.Piyasaların yakından tanıdığı Cevdet Akçay, Robert Koleji, Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olup, New York City University Graduate School and University Center'dan M. Phil ve Ph. Dr derecelerini aldı. Akçay'ın döviz kuru belirleme, borç dinamikleri, dezenflasyon konularında yayınları bulunuyor.Başkan yardımcılarından Hatice Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede iktisat yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktorasını yaptığı Syracuse University'de ekonomi dersleri verirken, Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı.BoğaziçiÜniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik Bölümü mezunu olan Fatih Karahan, doktorasını Columbia Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Karahan, yaklaşık bir yıl ABD Merkez Bankası Fed'de Para Politikası Araştırma Birimi bünyesindeki İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmalarında takım liderliği görevinde bulundu.