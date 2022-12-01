Merkez Bankası’nın net rezervi 9 ayın zirvesinde

TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervi 25 Kasım itibarıyla 18.7 milyar dolardan 19.5 milyar dolara çıkarak 18 Şubat haftasından bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldi. Swap hariç net rezervlerde de 1.2 milyar dolarlık düzelme oldu.Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Kasım haftasında 122 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplam rezervlerde 4 Kasım'dan bu yana yaşanan artış 9 milyar dolara ulaştı. Öte yandan yabancı para mevduatlar da 18-25 Kasım haftasında 5.5 milyar dolar azalarak 204.9 milyar dolara indi. Bu dönemde gerçek kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 980 milyon dolar, şirketlerin döviz mevduatları ise 3 milyar 490 milyon dolar azaldı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, liralaşma stratejisinin dijital ekonomi yol haritasının önemli bir bileşeni olan ödemeler alanı Açık Bankacılık hizmetlerinin kullanıma açıldığı bildirdi. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen ve taraflara standart Açık Bankacılık işlemleri sunulmasını sağlayan 'Açık Bankacılık Geçidi' (GEÇİT) altyapısı üzerinden hizmet vermeye başlandığı belirtilen açıklamada bugün itibarıyla, testlerini ve teknik sertifikasyonlarını başarıyla tamamlamış olan altı bankanın GEÇİT üzerinden hesap hizmeti sağlayıcıları olarak hizmet vermeye başladığı kaydedildi.