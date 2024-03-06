Merkez enflasyonla mücadelede kararlı

Enflasyonla mücadelede kararlı olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat rakamlarının beklentisinin üzerinde gerçekleşmesi üzerine harekete geçerek, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı. Kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında TL ticari krediler için yüzde 2.5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi. Bu sınırları aşan bankalar menkul kıymet portföyünü artırmak zorunda kalacak.Merkez Bankası'nın kararlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'ye desteklerinin tam olduğunu belirterek, bankanın ilave sıkılaştırma adımlarının, büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısının olacağını bildirdi. Şimşek "Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, "Merkez Bankamızın ilave sıkılaştırıcı adımlarının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal reformlar ile destekleyeceğimiz dezenflasyon sürecinde yılın ikinci yarısında belirgin sonuçlar alınacaktır" değerlendirmesinde bulundu.KREDİ büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışıldığı açıklandı.