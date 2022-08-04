Merkez haklı sanayici şapkasını önüne koymalı

MERKEZ Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sanayicilere yönelik eleştirilerinin haklı olduğunu belirten Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, "Merkez Bankası Başkanı çok samimi ve içten konuşup doğru noktalara değindi. Üç dakikalık kısmı alıp başkanı veya kurumu linç etmek yerine verilen mesajları ve yapılan tespitleri incelememiz gerekiyor. İş dünyasının da üzerine düşen ödevlere hep birlikte kendimizi eleştirerek çalışmalı ve reel sektörün de şapkasını önüne koyması gerekiyor. Sanayicinin ve ihracatçının yanında söylemler. Sadece stok yapma konusuna katılamadım. Çünkü pandemide tedarik zincirinde kırılmalar olunca biz üretimimizi devam ettirmekte çok zorlandık. Bu nedenle artık stoklu gitmek zorundayız" dedi.Avrupa'daki resesyon endişeleri ile ilgili de konuşan Önder, "Tarihsel olarak bakacak olursak son 150 yılda 14 kez dünya resesyonu olmuş. Gelişmiş ülkelerin etkilenmesi bizden daha ağır olabilir. Bence çalışır ve doğru bir strateji uygulayabilirsek Avrupa Birliği bölgesinde bu süreçten görece daha az etkilenen ülkelerden biri olabiliriz" ifadelerini kullandı. Sahibi olduğu Lux Plastik firmasının ihracatını son 10 yılda 10'a katlarken, yeni dönemde Avrupa, Latin Amerika ve Uzakdoğu başta olmak üzere gelişmiş pazarlarda derinleşerek pazar payını arttırmayı hedeflediğini de söyleyen Burak Önder, 2022'de şu ana kadar 93 ülkeye ürünlerini gönderdiklerini kaydetti.