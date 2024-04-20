Merkez’den iki ülke bankasıyla işbirliği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Kazakistan ve Brezilya Merkez Bankaları Başkanları ile işbirliği mutabakatları imzaladı. TCMB'den yapılan açıklamaya göre TCMB, Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Brezilya Merkez Bankası ile 19 Nisan 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat anlaşmaları yaptı. TCMB Başkanı Fatih Karahan mutabakat zaptlarını, söz konusu ülkelerin Merkez Bankası Başkanları Timur Suleimenov ve Roberto Campos Neto ile Washington'da imzaladı. Bu kapsamda, Türkiye ve Kazakistan ile Türkiye ve Brezilya Merkez Bankaları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, merkez bankacılığı alanında teknik çalışmalar yürütülmesi planlandı.