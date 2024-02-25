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Giriş Tarihi: 26.2.2024

Merkez’in kripto düzenlemesi dolandırıcılığı engelleyecek

Merkez’in kripto düzenlemesi dolandırıcılığı engelleyecek
Merkez Bankası'nın hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü kripto para piyasalarıyla ilgili regülasyon (düzenleme) yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Bahçeşehir Üniversitesi BlockchainIST Center Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, bu düzenlemeyle Thodex benzeri dolandırıcılıkların önüne geçileceğini, piyasaya güven ve yatırımcının geleceğini söyledi. Erdamar, ülkemizde şu ana kadar yaklaşık 25 milyon kişinin kripto para piyasalarında işlem yaptığını belirterek, "Bu veriye baktığımızda gelişmiş ülke ortalamalarının çok üzerinde bir ilgi görüyoruz. Türkiye genel olarak bu alandaki ilk 7 ülkeden birisi durumunda" dedi. Erdamar, ülkemizde insanların kripto para piyasalarında yatırım yaparken, çoğunlukla çevreden duyduklarıyla hareket ettiklerini, bunun da beraberinde kandırılma ve dolandırılma riskini artırdığını ifade etti.
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Merkez’in kripto düzenlemesi dolandırıcılığı engelleyecek
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