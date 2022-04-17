Meslek liselerinin gelirleri % 225 arttı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin bu yılın ilk üç ayındaki gelirlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 225 artarak 333.5 milyon liraya yükseldiğini bildirdi. Bakan Özer, mesleki eğitimde yaptıkları dönüşümde önceliklerinin eğitim, üretim, istihdam döngüsünü güçlendirmek olduğunu ifade etti. Bu kapsamda attıkları adımlardan birinin döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmak olduğuna işaret eden Özer, "2022 yılında hedefimiz 1.5 milyar liralık üretim ve hizmet sunumu kapasitesine ulaşmak. Bu yılın ilk üç ayının sonuçları bu hedefe de kolay bir şekilde ulaşacağımızı gösteriyor" bilgisini verdi. Özer, okullar bazında yapılan üretim sıralamasında 7 milyon 933 bin liralık üretimle Ankara Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin birinci, Gaziantep Şehit Kamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 7 milyon liralık üretimle ikinci olduğunu belirtti.