Meta’ya ‘hakim durumu kötüye kullanma’ soruşturması

RekabetKurumu, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Threads'in sahibi olan Meta şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurumu, Meta Platforms, Inc'in, eski adı Twitter olan X platformuna rakip olarak kurduğu Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulamasıyla bağlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Hakim durumu kötüye kullanma" maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yaptığı ön araştırmayı karara bağladı.Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Meta Platforms Inc.'in, Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulamasıyla bağlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği" iddiası üzerine, Meta hakkında yürütülen ön araştırma neticesinde 23 Kasım'da soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, bağlama uygulamasının ilgili kanunda "Bir mal veya hizmetle birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasına ilişkin şartlar getirilmesi" olarak ifade edildiği bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi: "Meta'nın sektör dinamiklerinden farklı olarak Threads'i kullanmak için farklı bir hizmeti olan Instagram'a üye olmayı zorunlu tutması, kullanıcıların herhangi bir koşula bağlı olmaksızın istedikleri zaman uygulamadan çıkamaması ve uygulamadan çıkmak için Instagram uygulamasından vazgeçmek zorunda bırakılması birlikte düşünüldüğünde ilgili durumun kullanıcı tercihlerinin sınırlanmasına sebebiyet verebileceği değerlendirilmiştir."META'nın, Instagram ürününü Threads'ten bağımsız olarak kullanıma sunabildiği belirtilen açıklamada, "Threads'in Instagram'dan bağımsız kullanıma sunulmaması, Instagram uygulamasının Türkiye'de yüzde 90'lara varan kullanım oranı bulunması dikkate alındığında, söz konusu uygulama neticesinde Meta'nın halihazırda hakim olduğu değerlendirilen ürün pazarındaki pazar gücünün korunması amacıyla rekabeti kısıtlayıcı etkilerin ortaya çıkması ihtimalini de beraberinde getirmektedir. Soruşturma kapsamında, Meta'nın uygulamalarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediği detaylı bir şekilde incelenecektir."