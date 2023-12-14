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Giriş Tarihi: 14.12.2023 09:18 Son Güncelleme: 14.12.2023 09:20

Mevduatta devlet güvencesine tabi tutar artırıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarının, 2024 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 650 bin TL olarak belirlenmesine karar verdi.

Mevduatta devlet güvencesine tabi tutar artırıldı

Bankalardaki mevduatın devlet güvencesine tabi tutarı, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olacak şekilde yükseltildi.

TMSF'nin konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, halihazırda 400 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarının, 2024 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 650 bin TL olarak belirlenmesine, karar verildi.

Söz konusu karar, Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik'in 4. maddesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca ve 32380 sayılı Resmi Gazete 'de ilan edilen yeniden değerlendirme oranına dikkat edilerek alındı.

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Mevduatta devlet güvencesine tabi tutar artırıldı
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