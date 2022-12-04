Mevduatta TL’nın payı % 50’yı geçti

Geçen yılın aralık ayı sonunda hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması ile Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisi doğrultusunda attığı adımların sonuçları alınmaya başlandı. TL mevduatın toplam içerisindeki payı 17 Temmuz 2020'den bu yana ilk kez yüzde 50'yi geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre 29 Kasım 2022 itibarıyla sistemdeki toplam TL mevduat hacmi 4 trilyon 311 milyar liraya ulaştı. Döviz mevduatının büyüklüğü 4 milyar 285 milyon lirada kalırken, sistemde TL'nin payı yüzde 50.1'e çıktı.Kur korumalı mevduat uygulamasının başladığı 24 Aralık 2021'den bu yana, TL mevduat hacmi yüzde 133 büyüdü. Söz konusu dönemde döviz hesaplarındaki TL bazlı büyüme yüzde 22'de kaldı. 7 Ocak 2022'de TL mevduatın payı yüzde 35.2'ye kadar gerilerken, dövizin payı yüzde 64.8'e çıkarak tarihi zirveye ulaşmıştı. 25 Kasım 2022 tarihi itibarıyla kur korumalı mevduatın büyüklüğü 1 trilyon 475 milyar lira ile toplam mevduatın yüzde 17'sine ulaştı. KKM'nin TL mevduattaki payı ise yüzde 34'e çıktı.22 Aralık 2021'de 261 milyar 639 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 29 Kasım 2022'de 230.7 milyar dolara indi. Bu dönemde döviz hesaplarındaki çözülme 30.9 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dönemde bireysel döviz hesapları 163 milyar 694 milyon dolardan 141 milyar 217 milyar dolara, şirketlere ait döviz hesapları ise 97 milyar 945 milyon dolardan 89 milyar 485 milyon dolara düştü.Döviz hesaplarındaki çözülme kasım ayının ikinci yarısında hızlandı. 18-25 Kasım haftasında döviz mevduatlarında 5.5 milyar dolarla şubat ayından bu yana en hızlı düşüş yaşandı. Döviz hesapları 11-29 Kasım tarihleri arasında ise 8.4 milyar dolar azaldı. Döviz mevduatlarında 9 ayın en hızlı düşüşünün yaşandığı 18-25 Kasım haftasında, Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinde de 19.5 milyar dolarla 9 ayın en yüksek seviyesi görüldü.Öte yandan reel kesimin döviz açığı da 12 yılın en düşük seviyesine geriledi. Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Eylül'de aylık 6 milyar dolar düşüşle 83.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle reel kesimin döviz açığında 2010 Kasım ayından bu yana en düşük seviye kaydedildi. Eylül'de reel kesimin varlıkları ağustos ayına göre 1,37 milyar dolar artarken, yükümlülükler 4,76 milyar dolar azaldı. Reel kesimin net döviz açığı 2018 yılının Mart ayında 195.6 milyar dolarla rekor seviyeye yükselmişti. O tarihten sonra net döviz açığı düşüş trendine girdi.