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Giriş Tarihi: 20.2.2022

Migros işçilerine Bakan Bilgin sahip çıktı

Migros işçilerine Bakan Bilgin sahip çıktı
İŞTEN atılan Migros depo işçilerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sahip çıktı. Migros çalışanı işçilerin şikâyetleri ile ilgili soruşturma başlattıklarını açıklayan Bilgin, "Hiçbir işçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi. Esenyurt'taki depoda maaşların iyileştirilmesi ve primlerin düzenli hale getirilmesi talebiyle iş bırakan DGD-Sen üyesi bazı işçilerin işine son verilmişti. İşçiler maaşlarına yüzde 8 zam yapıldığını belirtirken, işten çıkarmaları yapan taşeron firma Us Grup zammın primlerle yüzde 54'ü bulduğunu iddia etmişti. Migros ise işçilerin talep ettiği zammın verilmesinin mümkün olamayacağı ifade etmişti. İşçiler dün Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın evinin önünde eylem yaptı. İşçilerin bir kısmı ters kelepçeyle gözaltına alındı.
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Migros işçilerine Bakan Bilgin sahip çıktı
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