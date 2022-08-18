Mikrogrup siber güvenlikte Trend Micro’yu seçti

33 yılıaşkın süredir KOBİ'ler için muhasebe ve ticari yazılım programları ile mali müşavirlere yönelik yazılım çözümleri geliştiren Mikrogrup, bilişim altyapısının güvenliğinde Trend Micro'nun en son tehditlere karşı geliştirdiği yeni nesil çözümlerini kullanıyor.Kurumsal ticari yazılım alanında Türkiye'nin hızlı büyüyen gruplarından biri olan Mikrogrup, farklı ölçeklerdeki KOBİ'ler, mikro işletmeler ve bu işletmelere hizmet veren mali müşavirler için muhasebe ve ticari yazılım programları ile e-Dönüşüm hizmetleri sunuyor. Bünyesindeki Mikro Yazılım, Zirve Yazılım, Paraşüt Yazılım, Shopside Yazılım, MuhasebeTech Yazılım ve MevzuatTR Yazılım ile Türkiye'nin güçlü pazar konumuna sahip olan Mikrogrup, uçtan uca çözümleri ile otomotivden lojistiğe, perakendeden e-ticaret'e, 30'u aşkın farklı sektörden 150 binin üzerinde işletme tarafından kullanılıyor.Siber güvenlik alanında global liderlerden biri olarak konumlanan Trend Micro'nun Türkiye genelinde 400'ü aşan iş ortağı bulunuyor. Bu nedenle BT ve ağ altyapısının güvenliğinin kendileri açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Mikrogrup Bilgi Teknolojileri ve Altyapı Direktörü Sercan Çokyeğit, pandemi ile birlikte hibrit çalışma modeline geçen firmaların bilgi teknolojileri alanındaki taleplerinin de değişkenlik gösterdiğini söyledi.Çokyeğit, "Özellikle e-posta ve dosya paylaşımlarımızın farklı lokasyonlara sahip yapılarda olmasıyla birlikte merkezi mimarilere de geçmemiz gerekiyordu. 2022'de siber güvenlik alanındaki yatırımlarımızın artmasıyla iyileştirme çalışmalarımızı da hızlandırdık" dedi.Son kullanıcı, sunucu ve konteyner güvenlik çözümlerini araştırırken Trend Micro ile tanıştıklarını kaydeden Çokyeğit, "Trend Micro ülke temsilcileri ile birlikte entegrasyon sürecinde gösterdikleri mühendislik çalışması, benchmark değerleri ve kolay lisanslama modellerinin Trend Micro'nun Mikrogrup tarafından tercih edilmesine vesile oldu" diye konuştu.Pandemi ile birlikte birçok sektördeki iş yapış biçimlerinin yeniden şekillendiğine vurgu yapan Trend Micro Genel Sektör Satış Müdürü Emirhan Aşçı ise, "Çalışma şeklinin değişmesi ile beraber de bulut tabanlı çözümlere bakış açısı olumlu yönde gerçekleşti" dedi.