Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Milas-Bodrum Havaalanı 754 bin 736 yolcuya hizmet verdi
Giriş Tarihi: 14.9.2022 09:51 Son Güncelleme: 14.9.2022 09:52

Milas-Bodrum Havaalanı 754 bin 736 yolcuya hizmet verdi

İHA
Milas-Bodrum Havaalanı 754 bin 736 yolcuya hizmet verdi

Milas-Bodrum Havaalanı'nda okulların açılıp yaz sezonunun sonuna gelinmesiyle yolcu trafiği azalarak 754 bin 736 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Milas - Bodrum Havalimanı'nın Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan istatistiklere göre; Milas - Bodrum Havalimanı'nda Ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 331 bin 893, dış hat yolcu trafiği 422 bin 843 oldu. Böylece Ağustos ayında toplam 754 bin 736 yolcuya hizmet verildi. Ağustos ayında, Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 2 bin 888, dış hatlarda 3 bin 915 olmak üzere toplamda 6 bin 803'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ağustos ayında toplamda 9 bin 70 ton oldu.

Ocak - Ağustos döneminde ise Milas - Bodrum Havalimanı'nda yolcu trafiği 2 milyon 770 bin 711, uçak trafiği 25 bin 865, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 31 bin 43 ton olarak gerçekleşti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Milas-Bodrum Havaalanı 754 bin 736 yolcuya hizmet verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA