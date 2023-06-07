Milli Kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı yüzde 125,7 arttı

TÜİK, 2022 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2022 yılında kütüphane sayısı 1 Milli Kütüphane, 1257 halk kütüphanesi, 625 üniversite kütüphanesi ve 47 bin 654 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 49 bin 537 oldu. Kitap sayıları, bir önceki yıla göre; Milli Kütüphane'de yüzde 5,6 artarak 1 milyon 632 bin 589, üniversite kütüphanelerinde yüzde 4,6 artarak 21 milyon 98 bin 691, halk kütüphanelerinde yüzde 3,3 artarak 23 milyon 91 bin 168, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde yüzde 28,1 artarak 43 milyon 971 bin 809 olarak belirlendi.
ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNE KAYITLI ÜYE SAYISI ARTTI
Milli Kütüphane'den yararlanan kişi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 125,7 artarak 405 bin 584 olurken; kitap dışı materyal sayısı, bir önceki yıla göre; yüzde 2,5 artarak 200 bin 453 oldu. 2022 yılında üniversite kütüphanelerinin 475'i devlet ve 150'si vakıf üniversitesi kütüphanelerinden oluştu. Üniversite kütüphanelerinin e-kitap sayısı, bir önceki yıla göre; yüzde 2,6 arttı ve 95 milyon 947 bin 266 olarak kayıtlara geçti.
Kayıtlı üye sayısı, yüzde 9,5 artarak 3 milyon 986 bin 831 olurken; kitap dışı materyal sayısı, yüzde 13,4 artarak 1 milyon 527 bin 650 oldu. Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 70,8 arttı ve 26 milyon 788 bin 378 olarak belirlendi. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı, bir önceki yıla göre; yüzde 13,7 artarak 5 milyon 568 bin 283 olurken; ödünç verilen materyal sayısı, yüzde 26,7 artarak 9 milyon 476 bin 748 oldu.
EĞİTİM KURUMLARINDA KÜTÜPHANE SAYISI YÜZDE 45,8 ARTTI
Kütüphane sayısındaki en büyük artış; yüzde 45,8 ile örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde yaşandı. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki zenginleştirilmiş (Z) kütüphane sayısı, bir önceki yıla göre; yüzde 17,7 artarak 3 bin 635 olurken; kitap dışı materyal sayısı yüzde 9,1 artarak 1 milyon 30 bin 622 oldu.