Milli Kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı yüzde 125,7 arttı

TÜİK, 2022 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2022 yılında kütüphane sayısı 1 Milli Kütüphane, 1257 halk kütüphanesi, 625 üniversite kütüphanesi ve 47 bin 654 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 49 bin 537 oldu. Kitap sayıları, bir önceki yıla göre; Milli Kütüphane'de yüzde 5,6 artarak 1 milyon 632 bin 589, üniversite kütüphanelerinde yüzde 4,6 artarak 21 milyon 98 bin 691, halk kütüphanelerinde yüzde 3,3 artarak 23 milyon 91 bin 168, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde yüzde 28,1 artarak 43 milyon 971 bin 809 olarak belirlendi.