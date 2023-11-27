Cacharel Sonbahar & Kış '23-'24 koleksiyonu, 'miras ve yenilik arasında' mottosuyla hazırladığı yeni kreasyonunda kendi DNA'sında bulunan kodları odak noktasına alıyor. Zengin koleksiyon yapısı içerisinde yer alan tüm parçaları anlatan renk paleti, kumaş dokuları ve benzersiz detaylarıyla yeni sezon, köklerinde taşıdığı Fransız ruhunun yansımasıyla hayat buluyor.

Cacharel dünyasında mavi, pembe, beyaz, ekru tonlarının yanı sıra, hâkî, camel, kahve, gri, bordo, lacivert, turuncu, siyah ve petrol renklerinin hakimiyetinde, özgün ve özgürlükçü stil yolculuklarına çıkmak isteyen centilmenlere benzersiz alternatifler sunuyor.

İkonik ve Güçlü Kompozisyonlar

Geçmişten günümüze izler taşıyan güçlü bir mirasın, modernize edilmiş bir tavırla ortaya çıkan tasarımları için bu yeni koleksiyonu keşfetmek isteyeceksiniz. Kusursuz bir görünüşün yanı sıra rahat hareket edebilme kabiliyetini her anında hissettiren, hafta sonu tarzında ise renkli aksesuarlarıyla hareketlendirilmiş jakar ve renkli trikolar kış mevsiminin iddiasını yansıtan benzersiz bir tarz yaratmak için hazır.

İnovatif Dokunuşlar

Koleksiyonda yer alan, inovatif çözümler sunan teknolojik kumaşlar, konforlu bir tarz arayışında olan centilmenler için eşsiz bir deneyim vadediyor. Doğal elastik yapısı ve yün ipliklerle harmanlanan pantolonlar başta olmak üzere kırışma önleyici ve esneklik özelliği kazandırılmış fonksiyonel ürünleriyle, hem konfor hem zaman kazanmak mümkün. Farklı beden ve modelleri kombinleme olanağı veren Mix & Match takım elbiseler ise gün içinde ve hafta sonunda alternatifli kombin oluşturma imkânı sağlıyor. Modern yaşamın taleplerine her an cevap verebilecek bir stil sunmaya imkan tanıyan özellikli parçalar vücut nemini dengeleyerek, maksimum dayanıklılık ve doğal esneklik özellikleriyle koleksiyonun yenilenen dinamiğini oluşturuyor.

Kreasyonu içerisinde, özünden gelen mirası güncel detaylarla harmanlayan Cacharel'in, Sonbahar & Kış | 23-24 Koleksiyonunu keşfetmek için Cacharel mağazalarına ve cacharel.com.tr'ye davetlisiniz.

Cacharel Hakkında

Cacharel, 1995 yılından bu yana Türkiye dahil 10 ülkede lisans sahibi Aydınlı Grup tarafından yönetilmekte. Marka, yenilikçi, rafine ve seçkin bir stil sunan koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de 21, yurt dışında 34 olmak üzere toplam 55 mağazaya sahip olan Cacharel, zarif giyinme sanatı ve modernizmin sembolüdür.

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