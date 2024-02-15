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Giriş Tarihi: 16.2.2024

Mısır’la doğalgazda işbirliği güçlenecek

Mısır’la doğalgazda işbirliği güçlenecek
BORU Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Mısır'ın milli doğalgaz şirketi Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretiyle altyapı ve yer altı depolarına yönelik iş birliği imkânlarını ele aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında BOTAŞ ile EGAS üst yönetimleri de bir araya geldi. Toplantıda, BOTAŞ ile EGAS arasında ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde mutabık kalındığı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede doğalgaz ve LNG ticareti imkânları, doğalgaz altyapı ve yer altı depolarına yönelik iş birliği, teknik bilgi ve deneyim paylaşımı konularında istişarelerde bulunuldu" ifadesi kullanıldı. ANKARA
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