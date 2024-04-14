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Giriş Tarihi: 15.4.2024

Mısır’la ticaret hacminde hedef 20 milyar dolar

Mısır’la ticaret hacminde hedef 20 milyar dolar
Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin Afrika bölgesine ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 artışla 4.5 milyar dolar oldu. Mart ayına bakıldığında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye'nin Mısır'a ihracatında yüzde 52.2'lik artış görüldü. Yılın ilk çeyreğinde, Türkiye'den Mısır'a 872 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 28'lik artış kaydedildi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, Türkiye'nin en büyük cari fazla verdiği Afrika'daki ülkelerin başında Mısır'ın geldiğini söyledi. Denizer, "Şu an itibarıyla Mısır ve Türkiye arasında 10 milyar dolara yakın bir ticaret hacmi var. Kısa dönemde ilişkilerin düzelmesi de bunun 15 milyar dolarlara hatta daha da uzun vadede 20 milyar dolarlara çıkarılması bekleniyor. Dolayısıyla Afrika'daki en önemli partnerimiz zaten her zaman Mısır'dı" diye konuştu.
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Mısır’la ticaret hacminde hedef 20 milyar dolar
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