MMU’nun yeni ismi ne olacak? Gün sayıyor! Başkan Erdoğan 1 Mayıs’ta duyuracak

'TÜRKİYE DAHİL DÜNYADA SADECE ÜÇ ÜLKEDE VAR'

Türkiye'nin, Hürjet ile "Ben de uçak tasarlayıp, uçurabilirim" dediğini ifade eden Kotil, şunları dile getirdi:

"İlk uçuşun bu kadar başarılı olması mühendislerimizin çok iyi tasarım ve çok iyi analiz yaptığını gösteriyor. Tabii bu 1 yıllık bir proje değil, 2018'de başladı. Çok emek verdik, bütün testlerini gerçekleştirdik. Biz Türkiye'de ilk olan işte kuş çarpma deneyleri olsun, yakıt testleri olsun, bunların tüm altyapılarını kurduk. Şimdi bu buz dağının üzerine gördüğünüz uçak, on numara bir uçak. Bu uçaktan dünyada aslında üç ülkede var, Türkiye dahil. Bir Amerikalıların Red Hawk denilen, Boeing'in yaptığı bir uçak var, bu klasta bir uçak. Korelilerin yaptığı T-50, Koreliler yurt dışı desteği olduğunu söylerler. Bir de Hürjet var. Bunlar bu klastaki üç uçak oluyor."

Kotil, Hürjet'in üretim aşamasıyla ilgili özel bir belgeselin de hazırlandığını ve ilerleyen günlerde yayınlanmasını planladıklarını söyledi.

Dün ilk uçuşunu gerçekleştiren Atak-2 helikopterine ilişkin açıklamalarda da bulunan Kotil, şunları söyledi:

"Bu helikopter sıfırdan tasarlandı. Kendisi 11 ton ağır sınıf helikopteri. Dünyada bundan 3 tane var. Biri Rusların Mİ-28 denilen savaş helikopteri, bir de Amerikalıların Apache denilen helikopteri var. İki helikopter bir de bizim kendi helikopterimiz. Diğer bütün helikopterler bunun altında performansa yönelik helikopterlerdir. Biz bütün her şeyini dijital tasarlıyoruz, dijital olarak imal ediyoruz. Otomatik kontrollerle gidiyor. Dolayısıyla işçilik on numara çıkıyor. Bir helikopterin en önemli kısmı transmisyonudur. Gökbey'in transmisyonunu daha önce yapmıştık. Ama Gökbey 6 tonluk bir helikopter, bu 11 tonluk. Yani iki katı bir helikopter. Transmisyon ilk çalışmada çalıştı. Sıfır titreşim yaptı ve dün de uçtu. Uçuş da çok stabil oldu."