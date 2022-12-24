Mobilyada 2023 hedefi 10 milyar dolar ihracat

Mobilyaihracatında 2023 hedefini 10 milyar dolar olarak açıklayan Ankara Mobilyacılar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, "2022'nin ilk 10 aylık diliminde yan mamullerle beraber 6.9 milyar dolarlık ihracat sağlandı. Son 2 aylık verileri de ilave edilince 2022 yılında ihracat rakamının 8 milyar dolara kadar tırmanmasını bekliyoruz" dedi. Mobilya ihracatında Türkiye'nin her geçen sene biraz daha büyüdüğünü belirten Taklacı, 2023'e ilişkin de umutlu olduklarını dile getirdi. 2022 yılına dair güncel verileri paylaşan Taklacı, Türkiye'nin mobilya alanında dünya pazarından yüzde 2'lik pay aldığına dikkat çekti. Taklacı, "Devletimizle el ele vererek bunu daha da artırabiliriz. 2023 hedefimiz 10 milyar dolar. Hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Türkiye bunu başarır" ifadelerini kullandı.