Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Mobilyada 2023 hedefi 10 milyar dolar ihracat
Giriş Tarihi: 25.12.2022

Mobilyada 2023 hedefi 10 milyar dolar ihracat

Mobilyada 2023 hedefi 10 milyar dolar ihracat
Mobilya ihracatında 2023 hedefini 10 milyar dolar olarak açıklayan Ankara Mobilyacılar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, "2022'nin ilk 10 aylık diliminde yan mamullerle beraber 6.9 milyar dolarlık ihracat sağlandı. Son 2 aylık verileri de ilave edilince 2022 yılında ihracat rakamının 8 milyar dolara kadar tırmanmasını bekliyoruz" dedi. Mobilya ihracatında Türkiye'nin her geçen sene biraz daha büyüdüğünü belirten Taklacı, 2023'e ilişkin de umutlu olduklarını dile getirdi. 2022 yılına dair güncel verileri paylaşan Taklacı, Türkiye'nin mobilya alanında dünya pazarından yüzde 2'lik pay aldığına dikkat çekti. Taklacı, "Devletimizle el ele vererek bunu daha da artırabiliriz. 2023 hedefimiz 10 milyar dolar. Hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Türkiye bunu başarır" ifadelerini kullandı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Mobilyada 2023 hedefi 10 milyar dolar ihracat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA