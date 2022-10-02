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Giriş Tarihi: 3.10.2022

Mobilyada ihracat 4.8 milyar $ oldu

Mobilyada ihracat 4.8 milyar $ oldu
Türkiye'yi mobilya üretim ve ihracatında dünyanın en büyük beş ülkesinden biri haline getirmek amacıyla yola çıkan Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), "Mobilya Sektör Buluşmaları"nın ilkini MASKO'da gerçekleştirdi. MOYSAD Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, "MOYSAD'ı Ekim 2021'de 21 şirket ve 30 marka ile kurduk. Sektör problemlerini kendi problemlerimiz gibi gördük ve yaklaşık 11 aylık süreçte belirli noktalarda mesafe katettik. 65 bin işletmenin olduğundan bahsediliyor ve direkt ve dolaylı 500 bin kişiye istihdam ettiği konuşuluyor. Geçen sene 4.8 milyar dolar bir ihracatımız vardı" dedi.
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Mobilyada ihracat 4.8 milyar $ oldu
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