Mobilyanın online satışı % 7’ye çıktı

ENZA Home, 6 aylık bir çalışmanın ardından açılan yeni mağazası Piyalepaşa'yı özel bir toplantıyla basına tanıttı. Açılışta konuşan Yataş Grup CEO'su Nuri Öztaşkın, hem yurtdışı pazarlarda hem de online mağazacılıkta ciddi bir büyüme hedefleri olduğuna dikkat çekti. Öztaşkın, 2022 için 100 milyon liralık bir yatırım planladıklarını belirterek, "Yataş Grup olarak son 10 yılda her yıl yüzde 50 büyüme gösteriyoruz. 2022 yılı için yüzde 100'e yakın büyüme hedefimiz var. Reelde ise enflasyon üzerinden yüzde 15-20 büyümeyi hedefliyoruz" dedi. Mobilya sektörünün toplam büyüklüğünün 12 milyar dolara ulaştığını söyleyen Öztaşkın, "İhracatın toplam içindeki oranı yüzde 12 oldu. Pandemi online satışları artırdı. Özellikle ev tekstili ürünleri onlineda daha fazla satılır hale geldi. Şu anda toplam satışlarımızın yüzde 7'si onlinedan geliyor" diye konuştu.