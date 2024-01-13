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Giriş Tarihi: 13.1.2024

Moody’s Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi

Moody’s Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Görünümün pozitife çekilmesindeki temel nedeninin para politikasındaki değişim olduğu belirtildi. Bu politikaların, çok yüksek seyreden enflasyonu sürdürülebilir seviyeye indirme ihtimalini artırdığı ifade edildi. Raporda manşet enflasyonun kısa vadede artabileceği, ancak enflasyon dinamiklerinin değişmeye başladığına dair işaretler olduğu, bunun da 'para politikasının güvenilirliği ve etkinliğini yeniden kazandığının göstergesi' olduğu vurgulandı. Enflasyonun yılın ikinci yarısında ılımlılaşmaya başlayacağı, yıl sonunda yüzde 45 civarında olacağı öngörüldü.
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Moody’s Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi
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