Motor devi Türkiye’yi üs seçti

Dünyanın önde gelen motor üreticisi Yanmar'ın Türkiye'deki tam iştiraki Yanmar Turkey Makine A.Ş., Türkiye'deki etkinliğini artıracak iki üst düzey bir atama gerçekleştirdi. Yanmar Türkiye, şirketin Pazarlama Müdürü olarak Tuğçe Akman'ı seçti. 20 yılı aşkın tecrübesiyle farklı sektörlerde ve pazarlarda, zengin bir 360 derece pazarlama deneyimine sahip olan Akman, Yanmar Türkiye'nin pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak. Yanmar Türkiye'de, şirketin Endüstriyel Motorlar İş Kolu, Motor ve Yedek Parça Satış Müdürü olarak ise Bahadır Birgücü oldu. Satış ve müşteri yönetim süreçlerinde 12 yılı aşkın tecrübesiyle Yanmar Turkey Makine A.Ş'nin Yeni Motor Satış, Yedek Parça Satış ve Servis faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak. 100 yılı aşkın tarihiyle iş makinesi, tarım makine ve ekipmanları, enerji sistemleri, deniz ve endüstriyel motor üretiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden Yanmar, Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. 2016 yılında İzmir'de faaliyetlerine başlayan Yanmar İrtibat Ofisi ve ardından 2017 yılında kurulan Yanmar Turkey Makine A.Ş. firması ile Japon devi, Türkiye'deki müşterilerine kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyor. Beş yıldır Türkiye ve komşu ülkeleri, Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Arap ülkeleri, Kuzey Afrika gibi birçok bölgede çözümler sunan Yanmar Türkiye ayrıca endüstriyel makina kiralama platformu makinagetir.com ile toplamda beş farklı iş alanında hizmet veriyor.