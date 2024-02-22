Motorine 1.10, benzine 76 kuruş indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerilere gönderdiği yazı ile bazı ülkelerden yapılan ham petrol ithalatında sağlanan kâr avantajının tüketiciye de yansıtılmasını istemişti. EPDK'nın talimatının ardından rafineri payı kaldırılırken, dün gece yarısından itibaren motorinde litre başına 1.10 TL, benzinde 76 kuruş indirim gerçekleşti. Son dönemde küresel düzeyde yaşanan gelişmeler uluslararası piyasalarda sadece brent petrolün değil motorin ve benzin gibi işlenmiş ürünlerin fiyatlarını da yukarı yönlü etkilerken, EPDK rafinerilere gönderdiği talimatla vatandaşın cebini rahatlatacak bir karara imza attı. EPDK son süreçte bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarının rafinerilere sağladığı fiyat avantajının tüketicilere de yansıtılması için harekete geçti. Talimatla birlikte akaryakıt fiyatları üzerindeki rafineri payı kaldırıldı.