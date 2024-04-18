MTEL Germany artık Almanya genelinde hizmet sunuyor

MTEL Germany, Almanya genelinde toplam 30 mağazadan ilki olan Mönchengladbach'taki mağazasının açılışıyla önemli bir kilometre taşı kaydetti. Açılış törenine saygın konuklar ve tanınmış iş insanları katılarak etkinliği kutladılar. Müşterileri davetkar bir atmosferde ağırlayan modern mağaza, Telekom Sırbistan Genel Müdürü Vladimir Lučić, MTEL Germany Genel Müdürleri Stefan Božić ve Bojan Obradović tarafından resmi olarak açıldı.

Telekom Sırbistan Genel Müdürü Vladimir Lučić, Mönchengladbach'daki mağazanın açılışında şunları söyledi:

"Alman pazarındaki beklentilerimiz yüksek, özellikle de sunduğumuz hizmetlerin kalitesine çok önem veriyoruz. Bu kaliteyi sağlamamızda Alman ortaklarımızla yaptığımız harika işbirliği olmasaydı mümkün olmazdı, bu nedenle bu noktada teşekkür etmek istiyorum. Avrupa ve küresel trendleri dikkatlice takip ederek, müşterilerimiz için ideal bir teklif oluşturduk. Almanya'da yaşasalar da dünya genelinde seyahat etseler de, MTEL Germany SIM kartıyla müşterilerimiz her zaman ve her yerde bağlıdır. Tüm ilgilenenleri mağazalarımızı ziyaret etmeye, hizmetlerimizin kalitesinden bizzat emin olmaya ve sürekli büyüyen müşteri ailemizin bir parçası olmaya davet ediyorum. Kişisel olarak hizmetimizden o kadar etkilenecekler ki, Almanya'daki arkadaşlarına ve ailelerine memnuniyetle tavsiye edeceklerdir."

Alman mobil pazarının dikkatli bir analizinden sonra Vodafone, stratejik bir ortak olarak seçildi. Yenilikçi yaklaşımı sayesinde Vodafone, 5G ve VoLTE gibi en son teknolojiler de dahil olmak üzere birinci sınıf bir teknik uygulama sağladı. Bu, MTEL Germany müşterilerine Almanya'nın hem şehirlerinde hem de kırsal bölgelerinde yüksek kaliteli telefon görüşmesi ve hızlı, güvenilir mobil internet sağlar.

"MTEL müşterileri, yüksek veri hızları ve dijital yaşam için yeterli kapasite sunan bir mobil veri otoyoluna erişim sağlar. Sürekli ağ genişlememiz sayesinde Vodafone'un LTE ağı, nüfusun %99'unun üzerinde mevcuttur, yeni mobil iletişim standardı 5G ise nüfusun %91'in üzerinde erişilebilir durumdadır." diyen Vodafone'un Ağ Başkanı Tanja Richter vurguladı.

MTEL Germany, müşterilerine (Ön Ödemeli ve Faturalı) mobil iletişim hizmetleri ve denemeye istekli olanlar için özel avantajlarla televizyon hizmetleri sunuyor.

MTEL Germany Genel Müdürü Stefan Božić, Türkiye gibi popüler seyahat noktaları için ek GB verildiğini belirterek, "MTEL Germany'nin yeni müşterileri, mevcut mobil iletişim sağlayıcısından numaralarını taşıma olanağına sahiptir ve ihtiyaçlarına uygun ideal tarifeyi bireysel olarak seçebilirler. Tüm MTEL tarifelerinin dikkate değer bir özelliği olan 'Roaming Plus' ile Türkiye, Arnavutluk, Mısır, İsrail ve yakında Birleşik Arap Emirlikleri gibi popüler seyahat noktaları için ek GB verilmektedir. Ayrıca, MTEL müşterileri İngiltere, AB ve İsviçre'de dolaşım ücreti ödemeden telefon görüşmeleri yapabilir ve internete bağlanabilirler. Bu ve birçok diğer avantaj, müşterilerimizin hizmetindedir." ifadelerini kullandı.

Božić ayrıca, 2024 Haziran'ında 5G ağının tanıtımını da duyurdu. MTEL TV özellikle çeşitli ve yasal dizi ve film seçenekleri ile dikkat çekiyor.

MTEL Germany Genel Müdürü Bojan Obradović ise şunları kaydetti:

"Gelecek için hırslı hedeflerimiz var. Satış ağımızı genişletmeye devam edeceğiz ve yıl sonuna kadar tüm büyük Alman şehirlerinde hazır olacağız, böylece müşterilerimize sadece çağrı merkezimiz ve web sitemiz değil, aynı zamanda yerinde de hizmet verebileceğiz. Aynı zamanda, toplumsal sorumluluğa büyük bir önem veriyoruz, çünkü başarımızın toplumun refahıyla el ele gittiğine inanıyoruz."

Mönchengladbach'taki mağazanın yanı sıra MTEL Germany, Münih'te bir mağaza açtı ve Düsseldorf ve Bochum'da yeni mağazaların açılışı yakında bekleniyor. Tüm MTEL Germany hizmetleri mtelgermany.de web sitesi üzerinden ve ön ödemeli hizmetlerimiz Alman Postası, OMW ve ENI benzin istasyonları, gazeteciler vb. gibi geniş bir distribütör ağı aracılığıyla erişilebilir.