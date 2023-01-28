MTV ödeme için son 4 gün!

MTV ÖDEME SEÇENEKLERİ

Çalışılan bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı yada Gib.gov.tr üzerinden kolayca MTV ödeme için işlem yapılabiliyor. Bankaya ya da Vergi dairesine giderek uzun kuyruklar ve iş yükü oluşturmak yerine kredi kartıyla MTV ödeme gerçekleştirilebiliyor.

MTV ödemesi kredi kartının hesap kesim tarihi sonrası yapıldığı takdirde ödeme bir ay daha öteleniyor. Örneğin, hesap kesim tarihi 17/01/2023 olan kredi kartı sahibi 18/01/2023 tarihinde yaptığı ödeme ile süresi 1 ay daha uzamış oluyor.

Bankaların kampanya tarihleri dışında yapılan ödemeler cezaya giriyor ve taksit imkanından yararlanılamıyor. Bu noktada belirtilen tarihler arasında ödeme yapılması önemlidir.