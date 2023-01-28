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Giriş Tarihi: 28.1.2023 11:48 Son Güncelleme: 28.1.2023 12:00

MTV ödeme için son 4 gün!

MTV ödeme için son 4 gün kaldı. Ay sonunda MTV ödeme süresi dolacak olanlar için bankalar taksit kampanyaları düzenledi. MTV ödeme sürecinde kredi kartıyla yapılan ödemelerde 4 taksite kadar çıkılabiliniyor.

MTV ödeme için son 4 gün!

MTV kapsamında yer alan motosiklet, otomobil, kamyonet, kamyon, otobüs gibi araçlara sahip olanların her yıl ödedikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksitinin sona ermesine sadece 4 gün kaldı.

MTV ÖDEME GİB

Bankalar mobil uygulamaları ya da Gib.gov.tr üzerinden yapılan MTV borç ödeme seçeneklerinde taksit sayıları farklılaşabiliyor. Bazı bankalar 2 taksit yaparken bazıları 4 taksite kadar ödemeyi taksitlendirebiliyor.

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MTV ÖDEME SEÇENEKLERİ

Çalışılan bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı yada Gib.gov.tr üzerinden kolayca MTV ödeme için işlem yapılabiliyor. Bankaya ya da Vergi dairesine giderek uzun kuyruklar ve iş yükü oluşturmak yerine kredi kartıyla MTV ödeme gerçekleştirilebiliyor.

MTV ödemesi kredi kartının hesap kesim tarihi sonrası yapıldığı takdirde ödeme bir ay daha öteleniyor. Örneğin, hesap kesim tarihi 17/01/2023 olan kredi kartı sahibi 18/01/2023 tarihinde yaptığı ödeme ile süresi 1 ay daha uzamış oluyor.

Bankaların kampanya tarihleri dışında yapılan ödemeler cezaya giriyor ve taksit imkanından yararlanılamıyor. Bu noktada belirtilen tarihler arasında ödeme yapılması önemlidir.

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MTV ödeme için son 4 gün!
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