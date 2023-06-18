Muğla ilk 5 ayda 306 bin İngiliz turisti ağırladı

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'ya bu yılın ilk 5 ayında 585 bin 108 yabancı turist geldi. Şehre gelen turistin 306 bin 312'sini İngilizler oluşturdu. Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Toprak, kente çok sayıda ülkeden turist geldiğini söyledi. Toprak, "1 Ocak-31 Mayıs döneminde kente gelen turist sayısı 585 bin 108'e ulaştı. Bunun 306 bin 312'sini İngilizler oluşturdu. Bunu 50 bin 364 kişiyle Rusya, 37 bin 405'le Polonya, 29 bin 702 ile Almanya takip etti" dedi. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın geçen yıl yaklaşık 3 milyon turist ağırladığını vurgulayan Toprak, Kurban Bayramı'nda da konaklama tesislerinin dolu olacağını söyledi.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu da İngiltere'nin Muğla ve Türkiye için de en büyük kaynak pazarlarından biri olduğunu söyledi. Bodrum, Fethiye ve Marmaris'i domine eden pazarın İngiltere olduğunu vurgulayan Bülbüloğlu, "İngilteresiz bir Muğla düşünülemez. Dalaman bölgesi İngiltere'de en popüler turizm bölgesi olarak gözüküyor. Marmaris'te İngiliz'in girmediği hiçbir otel yok. Her otelin yüzde 70-75'i İngiliz misafirlerden oluşur. Dolayısıyla İngiliz misafirlerle Marmaris birbirileriyle örtüşmüş durumda. 20 senedir bu durum büyüyerek gidiyor" diye konuştu.