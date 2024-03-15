Muğla’da kuzugöbeğinin kilosu 1000 TL

Muğla'da doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı, köylülere geçim kaynağı oldu. Şifa deposu olarak tüketilen kuzugöbeği mantarını toplamak için köylüler, özellikle yağışlardan sonra ormanlara aramaya çıkıyor. Lezzetiyle adından söz ettiren kuzugöbeği mantarını toplamak köylülerin geleneği haline geldi. Kuzugöbeği mantarı, özellikle yağışlardan sonra daha çok gün yüzüne çıkıyor.

KİLOGRAMI 1000 TL

Hava şartlarının elverişli olması nedeniyle bu yıl biraz fazla yetişen kuzugöbeğini ormandan toplayan köylüler, pazarlarda tezgah açıyor. Kan şekerini dengede tutan güçlü bir besin olarak bilinen kuzugöbeği, bu yıl kilosu 1000 TL'den satışa sunuluyor.

Düşük kaloriye sahip olan kuzugöbeği mantarının, diyet öğünlerinde vatandaşlara besin desteği de sağladığı biliniyor. Bazı köylüler, kuzugöbeği üretimini yaygınlaştırmak için seralar kurmayı planlıyor.