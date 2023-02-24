Muğla’da turizmde ocak ayı rekoru

Geçtiğimiz yıl turizmde özlediği yıllara dönen Muğla, bu sezona da hızlı bir başlangıç yaptı. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Muğla 2023 Ocak'ta 11 bin 43 turisti ağırladı. 2022 yılının Ocak ayında 2 bin 336 yabancı turist gelmişti. 2018 Ocak ayında 5 bin 115, 2019 Ocak ayında 3 bin 942, 2020 yılı Ocak ayında 4 bin 468 kişi, 2021 Ocak ayında 348, 2022 yılı Ocak ayında 2 bin 336 yabancı turist gelirken, 2023 yılının Ocak ayında tüm zamanların rekoru kırılarak 11 bin 043 yabancı turist girişi oldu.

2023 yılının Ocak ayında en çok turist 3 bin 68 kişiyle İngiltere'den geldi. İngiltere'yi 727 kişiyle İrlanda, 454 kişiyle Rusya, 355 kişiyle Yunanistan, 286 kişiyle İran, 231 kişiyle Ukrayna takip etti. Diğer ülkelerden ise 6 bin 153 turist geldi.

2023 yılının Ocak ayında Muğla'ya Dalaman Havalimanı'ndan 4 bin 490, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan bin 673 turist giriş yaptı. Limanlardan da turist girişi oldu. Marmaris Limanı'ndan bin 508, Bodrum Limanı'ndan bin 898, Mantarburnu Limanı'ndan 525, Fethiye Limanı'ndan 650, Göcek Limanı'ndan 5, Datça Limanı'ndan 33, Güllük Limanı'ndan 239, Turgut Reis Limanı'ndan 9, Yalıkavak Limanı'ndan 13 turist bölgeye geldi.