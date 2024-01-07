Muğla’ya 3.4 milyon yabancı turist geldi

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla, 2023'te 3 milyon 395 bin 947 yabancı turisti ağırladı. Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor. Turizm belgeli 26 marinada 7 bin 43 yat bağlama kapasitesi bulunan kentte, turizm belgeli 1.512 ticari yat ve 637 günü birlik gezi teknesi ile 47 bin 143 yolcu kapasitesi bulunuyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, "2023'te kente gelen turistlerin yaklaşık 1.5 milyonunu İngilizler oluşturuyor. Şehrimizde geçtiğimiz yıl 2 milyon 977 bin 103 turisti ağırlamıştık" diye konuştu.