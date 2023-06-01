Muhalefetin ‘soğan’ provokasyonu çöktü

Muhalefetinseçim öncesi kullandığı soğan provokasyonu suya düştü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle üretim arttı. Hasadın başlamasıyla fiyatların düşeceğini sıklıkla duyuran bakanlık haklı çıktı, arz arttı, fiyatlar düştü. Kuru soğan yüzde 50.8'le mayıs ayında üreticide fiyatı en çok düşen sebze oldu. Kuru soğanın kilosu 8 liraya geriledi.Muhalefet kilogramı 20 liranın üzerine çıkan kuru soğan hakkında bakanlık tarafından açıklama yapılmasına rağmen provokasyon yapmış ve bunu seçim öncesinde kullanmıştı. Ancak hasadın başlamasıyla soğan fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı.Türkiye'nin soğan üretiminde net ihracatçı konumunda olduğunu açıklayan Tarım Bakanı Vahit Kirişci, fahiş fiyat artışlarının üretimin azlığıyla alakalı bir sorun olmadığını defalarca belirtmiş ve fiyatların düşeceğini belirtmişti. Nisan ayında Adana ve Hatay'da turfanda soğan hasadının başlamasıyla geçen yılın bu döneminin üzerinde rekolteye ulaşıldı. 2022'de Adana ve Hatay'da 272 bin ton turfanda soğan üretilirken bu rakam bu yıl 284 bin tona yükseldi. En çok düşüş gören soğanı, yüzde 23 ile sivri biber, yüzde 22 ile patlıcan, yüzde 21.8 ile yumurta izledi.Ürünlerinhal çıkış fiyatları ile raf fiyatları arasında oluşan büyük fark, 'Hal Kayıt Sistemi' ile tespit edildi. Halden kilosu 18 liraya çıkış yapan eriğin raflarda 59 liraya satılması tepkilere neden oldu. Fahiş fiyatların önlenmesi için geliştirilen 'Hal Kayıt Sistemi'nin önemine dikkat çeken Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Sistemde fiyatları görüp anormal durumlarda şikâyet edebilirler, inceleme yapılır ve gereken yaptırım yapılır" dedi