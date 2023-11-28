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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Murat ÖZBOSTAN: Kadına, çocuğa, spora dokunan il

Urfa; adı gibi 'Şanlı' bir şehir... Tarih adına tüm doğruları yeniden sorgulatan Göbeklitepe, bir film platosunu andıran Harran, dinin büyük sembollerinden Balıklı Göl... Bunlar zaten geçmişten bugüne gelenler ve bildiklerimiz. Şimdi sizlere bugüne dair olanlardan biraz söz etmek istiyorum. Şanlıurfa'ya 3 yıl önce de gitmiştim. Şehir bu kısa sürede etkileyici bir şekilde büyümüş. Yapıların çoğu yeni... Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'ün bizlerle yaptığı toplantıda dikkatimi çeken şeyler oldu; 1 milyon 200 bin çiçek üretiyorlar. 192 yeni otobüs halka hizmet için yollara çıkmış. Hepsi gıcır gıcırdı... Belediye 250 bin çocuğa sinema keyfi yaptırmış. 2 olan spor salonu sayısı 49'a çıkmış. 5 yüzme havuzu hizmete açılmış. Lisanslı sporcu sayısı 9 kat artmış. 10 bin kişiye sosyal market imkanı sunulmuş. İhtiyacı olan aileler buradan yararlanıyor. Belediye bir devrime de imza atmış. Kağıt, kalem artık kalkmış. Her şey dijital. Yaşasın ormanlarımız. Kadınlar iş hayatına kazandırılmış. Çok şey yapılmış, çok başarılı işlere imza atılmış...
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Murat ÖZBOSTAN: Kadına, çocuğa, spora dokunan il
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