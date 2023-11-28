Murat ÖZBOSTAN: Kadına, çocuğa, spora dokunan il

Urfa; adı gibi 'Şanlı' bir şehir... Tarih adına tüm doğruları yeniden sorgulatan Göbeklitepe, bir film platosunu andıran Harran, dinin büyük sembollerinden Balıklı Göl... Bunlar zaten geçmişten bugüne gelenler ve bildiklerimiz. Şimdi sizlere bugüne dair olanlardan biraz söz etmek istiyorum. Şanlıurfa'ya 3 yıl önce de gitmiştim... Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'ün bizlerle yaptığı toplantıda dikkatimi çeken şeyler oldu; 1 milyon 200 bin çiçek üretiyorlar. 192 yeni otobüs halka hizmet için yollara çıkmış. Hepsi gıcır gıcırdı.10 bin kişiye sosyal market imkanı sunulmuş. İhtiyacı olan aileler buradan yararlanıyor.. Kağıt, kalem artık kalkmış. Her şey dijital. Yaşasın ormanlarımız.Çok şey yapılmış, çok başarılı işlere imza atılmış...