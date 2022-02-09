MÜSİAD 2022'yi "yatırım yılı" ilan etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Genel Merkez binasında belirli periyodlarda gerçekleştirilecek "Basın Mensupları ile Hasbihal Toplantısı"nın ilkinde medya temsilcileri ile bir araya geldi. MÜSİAD'ın Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda 2022'yi "Yatırım Yılı" ilan ettiğini ifade eden Başkan Asmalı, "Yıl boyunca Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak, istihdam sürecini hızlandıracak, üretim ve yatırım hacmini artıracak, yerli ve milli projelerin geliştirilmesine yön verecek önemli organizasyonlara imza atacağız" dedi. 11 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kuruluna da atıfta bulunan MÜSİAD Genel Başkanı, belirlenen stratejik hedeflerin birçoğunu hayata geçirdiklerini ve çalışmaların kapsamlı şekilde devam ettiğini ifade etti.

KÖRFEZ'DE BÖLGESEL KALKINMAYI DESTEKLEMEYİ HEDEFLİYORUZ

Eylül ayında 7 maddelik bir strateji planı ortaya koyduklarını hatırlatan Başkan Asmalı, bu hedefler kapsamında MÜSİAD Ticaret Ofisi ve Körfez İşadamları İrtibat Ofisi projelerinin hayata geçirildiğini söyledi. Başkan Asmalı, söz konusu ticaret ofislerinin bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını vurguladı:

"Görevi devraldığımız Eylül ayında 7 maddelik bir strateji planı ortaya koymuştuk. Bu plan çerçevesinde MÜSİAD Ticaret Ofisi ve Körfez İşadamları İrtibat Ofisi'ni kuracağımızı ifade etmiştik, iç ve dış ticarette doğru ve etkili bir çalışma anlayışını hayata geçirecek bu çalışmaları hemen başlattık. Bu çalışmalar ile; yatırım alanlarının tanıtımı ve üretim sahalarının geliştirilmesine ilişkin raporlamalar yaparak, ihracata yönelik ticarette yeni ortaklıkların oluşturulmasını hedefliyoruz. Yine bu birimler ile Körfez bölgesinden yatırımcıları iş insanlarımızla bir araya getirerek, bölgesel kalkınmayı destekleyici bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda mikro ihracata yönelik altyapı çalışmalarımızı üyelerimize maksimum düzeyde fayda sağlayacak şekilde güncellemekteyiz. Bu noktada MÜSİAD olarak yurt içinde 88, yurt dışında ise 74 ülke 81 noktada, toplamda 169 irtibat noktamız ile ülkemizin 2023 hedeflerine dolaylı ve doğrudan etki etme arzumuzu önemle belirtmek isterim."

STRATEJİ PLANIMIZIN DİĞER AYAĞI: TİCARİ DİPLOMASİ

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ticari diplomasi adımlarının Anadolu Ekonomi Diplomasisi projesiyle yeni bir boyuta taşındığını belirtirken, söz konusu çalışmanın Yatırım Yılı hedeflerine doğrudan etki edeceğini belirtti. Başkan Asmalı, büyükelçiler olmak üzere Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilerini sahaya davet ederek sürdürülen projenin girişimci, sanayici ve yatırımcılara yeni ticaret kapıları aralama imkanı sunduğunu ifade etti.

Başkan Asmalı konuşmasına şöyle devam etti:

"Strateji planımızın diğer bir ayağı ise ticari diplomasiye yönelik adımları kapsıyor. Geçtiğimiz haftalarda Çorum ve Kayseri'de gerçekleştirdiğimiz Anadolu Ekonomi Diplomasisi programlarında Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya'nın Ankara Büyükelçilerini, iş insanlarımızla buluşturduk. Başta büyükelçiler olmak üzere ülkemizdeki yabancı misyon temsilcilerini sahaya davet ederek başlattığımız projenin bölgesel kalkınmaya ciddi katkı sağlamasını ön görüyoruz. Söz konusu çalışmayla bölgedeki girişimci, sanayici ve yatırımcılarımızın dış ticarete yönelik doğrudan temas imkânı bulması ve yeni ticaret kapıları aralaması bu ön görümüzü destekliyor. Bu kapsamda Anadolu Ekonomi Diplomasisi programını Yatırım Yılı çerçevesinde ülkemizin geneline yayarak, büyükelçilerle iş insanlarımızı bir araya getirmeyi sürdüreceğiz."

ANADOLU ÜRETİM VE YATIRIM HAREKETİNDE İLK ETAPTA 20 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

MÜSİAD tarafından geçtiğimiz haftalarda başlatılan Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketini bir "güven hareketi" olarak niteleyen Genel Başkan Asmalı, söz konusu hareket ile Anadolu'nun genelinde ihracat odaklı yatırım ve üretim hedeflediklerini belirtti.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"İnşa edilen değerler zinciri içerisinde ülke ekonomimize katkıda bulunacak ve halkımızın refah seviyesini yükseltecek adımların başında Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi geliyor. MÜSİAD olarak Anadolu'nun rekabete açık ve küresel pazarlara girmeyi başaran üreticilerine her zamankinden daha fazla güveniyoruz. Aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 20'yi aşkın ilimizde 40 adet noktada gerçekleştirilecek yatırımlarla, ihracat odaklı üretim mekanizmasına dinamizm kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk etapta Samsun'da 7,6 milyar TL, Adana'da yaklaşık 4 milyar TL, İzmir'de 1,6 milyar TL ve Sakarya'da 660 milyon TL'lik yatırım projeleri hayata geçiriyoruz. Şimdiden toplamda 20 milyar TL'ye ulaşan bu güven hareketinin etki alanını Yatırım Yılı çerçevesinde daha da genişleteceğiz. Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi'nin işgücü piyasasına da ciddi katkı sağlayacağına inanıyor, ilk etap yatırımımızla toplamda 25 bine varan ilave istihdam oluşturmayı amaçlıyoruz."

ULUSLARARASI TİCARETE YENİ BİR SOLUK GETİRİLECEK

Sözlerine, "Doğru kararların, doğru zamanda, doğru yatırımlarla şekilleneceği ve geleceğe yön vereceği tarihi bir dönemden geçiyoruz" ifadeleriyle devam eden Genel Başkan Asmalı, MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı'nı yeniden dizayn ettiklerini vurguladı. Bu kapsamda Türkiye merkezli uluslararası ticarete yeni bir soluk getirileceğini de söyleyen Başkan Asmalı, yalnız İstanbul değil, İstanbul dışındaki şehirlerde düzenlenecek etkinliklerle Türkiye'nin yatırım potansiyelini anlatmayı sürdüreceklerini belirtti:

"Türkiye'nin yerli ve milli üretim potansiyelini gözler önüne serecek, farklı illerimizdeki sanayici, yatırımcı ve girişimcilerimizin önünü açacak bir atılım içerisindeyiz. Doğru kararların, doğru zamanda, doğru yatırımlarla şekilleneceği ve geleceğe yön vereceği tarihi bir dönemden geçiyoruz. Yeniden dizayn ettiğimiz MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarımızı da bu anlayış ile kurguluyor, kıtaları birleştirecek bir Ticaret Ağı oluşturuyoruz. Belirli bir bölge veya alana sıkışmadan inşa ettiğimiz bu yeni ticaret anlayışında oyunun kurallarını oynayan değil, koyan taraf olmaktan yanayız. Türk-Arap İş Zirvemizi de bu kapsamda İstanbul dışına taşıyarak, bölgesel dinamiklere dokunmayı amaçlıyoruz. 27-29 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleşecek 2.Türk-Arap İş Zirvesi ve 2-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek MÜSİAD EXPO 2022 gibi organizasyonlar, bu misyon çerçevesinde ülkemize katma değer sağlayacak ve yeni yatırım projeksiyonlarının devreye alınması sürecini hızlandıracak. Yine bu haftasonu Sanayide Digital Dönüşüm başlığı altında Gebze şubemizle Bilişim Vadisinde TÜİT düzenliyoruz. Önüzdeki ay Libya'ya şubemizi açıyoruz, Fildişi Sahili'ne gezi düzenliyoruz."

"GENÇ GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLİYORUZ"

MÜSİAD'ın gençlik yapılanmalarının geleceğin iş insanlarını yetiştirdiğini aktaran Başkan Asmalı, Genç MÜSİAD ve MÜSİAD Kadın ile genç ve kadın girişimine önem verdiklerini söyledi. MÜSİAD'ın kapılarının tüm gençlere açık olduğunu ifade eden Başkan Asmalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler MÜSİAD'lı iş insanları olarak Türkiye'nin potansiyeline inanıyor ve gençlerimize güveniyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde gençlik yapılanmalarımıza dahil olup farklı sektörlerde bilgi sahibi olan, kendini geliştiren ve burada edindiği birikim ile güçlenen kardeşlerimiz, bugünün dünyasında iz bırakan işlere imza atıyor. Dün bu çatı altında heyecanla yer alan genç kardeşlerim, bugün MÜSİAD yönetim kurulumuzda aktif görev alarak Uluslararası İş Forumu, Uluslararası Genç İşadamları Kongresi, MÜSİAD Vizyoner ve MÜSİAD EXPO gibi etkinliklerde yalnız MÜSİAD'ı değil, ülkemizi temsil ediyor. Yine bu kardeşlerimiz yurt dışındaki farklı organizasyonlarda üreten ve güçlü Türkiye idealinde buluşuyor. Bu heyecan bizlere de güç veriyor. Bugünün genç girişimci neferleri, yarının iş dünyasını şekillendirecek en önemli etken. Bu nedenle MÜSİAD'ımızın kapıları gençlerimize sonuna kadar açık."

MÜSİAD, SURİYE'DE KÖY KURACAK

MÜSİAD'ın sosyal sorumluluk projelerine yönelik girişimlerine ilişkin bilgiler de paylaşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın Suriye'de köy kuracağını açıkladı. Dezavantajlı kızlarımıza yönelik Akyuva Vakfı ile gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Başkan Asmalı, "Sosyal etkinlik kapsamında geçlerimiz Darülacezi ziyareti gerçekleştirdi. MÜSİAD Kadın ve Akyuva Vakfı'mız sevgi evlerinde kalan kimsesiz ve dezavantajlı aile kızlarımızla burada bir 'workshop' düzenledi. Kızılay ile iş birliği yaparak Afganistan'a yardım kampanyası başlattık, ayrıca Suriye de kalıcı bir MÜSİAD Köyü kurma çalışmaları için harekete geçtik. Bu kapsamda genel sekreterimiz gelecek haftalarda ön inceleme için Suriye'ye gidecek. Özetle hem iş hem ticaret hem de sosyal ve kültürel anlamda çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz."