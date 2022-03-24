MÜSİAD GİK Toplantısı’na Alanya ev sahipliği yapacak

MÜSİAD Genel Merkezi tarafından organize edilen 105'inci Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısı, MÜSİAD Alanya Şubesi'nin ev sahipliğinde 25-26 Mart 2022 tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın da katılacağı toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, Türkiye Spor Turizmi Birliği Başkanı Arif Gözoğlu, MÜSİAD Antalya Üyesi Mustafa Türk konuşmacı olarak katılacaklar.

TOPLANTININ ANA TEMASI NİTELİKLİ TURİZM KAYNAKLARI

Gerçekleştirilecek olan toplantıyla ilgili bilgi veren MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, "Alanya Şubesi olarak ev sahipliği yapacağımız toplantının ana teması 'Nitelikli turizm kaynakları' olacak. Hem ülke genelinden hem Alanya'da turizmciler ile şube başkanlarımızın yanı sıra yurt dışı temsilciklerimizden de katılımcılar olacak. Onlar da Alanya'yı tanımak adına turizm ve tarihi yerlere birtakım ziyaretlerde bulunacaklar" dedi.