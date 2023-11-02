MÜSİAD İş dünyasını Vizyoner’23’te buluşturacak

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından 4 Kasım'da 5.'si düzenlenecek olan Vizyoner'23, katılımcılara yeni fikirler ve geleceğin iş fırsatlarını değerlendirme imkânı sunacak. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve alanında başarılı birçok isim katılacak. Kolektif hareketin, Türkiye'nin geleceğini dönüştürme ve bölgede daha güçlü bir lider ülke olarak konumlandırma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Türkiye'yi dünyanın önde gelen ilk 10 ekonomisinden biri olarak konumlandırabiliriz. İddiamızı bir hayal olarak sunmayıp aksiyona geçip, kolektif gücümüze inanıp Türkiye'nin ihtiyacı olan yatırım sermayesine çeviriyoruz. Ülkemizi 2 trilyon gayrisafi millî hasılaya ulaştıracak çalışmalar için sorumluluk alıyoruz" dedi.