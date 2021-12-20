MÜSİAD ve ASKON’dan ekonomiye tam destek

Hükümetin son
dönemde üretimi destekleyerek ihracatı artırmak için uyguladığı ekonomik politikalara Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
(MÜSİAD) ve son Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği
'nden (ASKON) tam destek açıklaması geldi. MÜSİAD önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 11.7 büyüyen, son 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye
ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez. Bilindiği üzere, modern ekonomiler en az maddi sermaye kadar sosyal sermayeye de ihtiyaç duymaktadır. Sosyal sermayenin başlıca kaynağı ise güven faktörüdür." değerlendirmesinde bulundu. ASKON ise yaptığı açklamada Türkiye'nin yeni ekonomi modeline inandıklarını, son 20 yılda gösterilen istikrarlı gelişimin aynı şekilde devam ettirileceğine dair güvenlerinin tam olduğunu bildirdi. ASKON açıklamasında şu görüşe yer verdi: "Adı Türk ama aslı milletin iradesine, milli ve yerli ekonomiye yabancı olan bazı sanayi derneklerinin tüm dünyanın buhran yaşadığı gerçeğini bir tarafa bırakıp, ülkemizin makroekonomik planlarla son 20 yılda başardığı ekonomik reformları ve göstergeleri her seferinde manipüle ediyor olması büyük bir talihsizliktir. Milletimizin yerli ve milli kalkınmaya her daim verdiği destekle, bu zor günlerden yine güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphe etmemesi gerekmektedir."