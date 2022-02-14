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Giriş Tarihi: 14.2.2022 09:16 Son Güncelleme: 14.2.2022 09:23

Musilaj bitti balık tezgahları hareketlendi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Musilaj bitti balık tezgahları hareketlendi

Marmara’da etkili olan musilaj kirliliği ile birlikte durgun aylar geçiren Bursa Balık halinde hareketli günler yaşanıyor. Sabaha karşı çok erken saatlerde hale gelen vatandaşlar kasalara doldurulmaya başlanan taze balıklardan alabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

Geçtiğimiz yıl denizlerde baş gösteren ve özellikle Marmara kıyılarında oldukça etkili olan musilaj, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını başlattığı seferberlik sayesinde denizlerden temizlendi.

Yaşanan kirlilik nedeniyle balık yemekten uzak duran vatandaşlar, musilajın ortadan kalkmasıyla birlikte balık haline ve pazarlarda açılan balık tezgâhlarına yöneldi.

Balığın bu yıl azlığına bağlı olarak fiyatların ortalamanın üzerinde olmasına rağmen balık tezgâhı sahipleri ve vatandaşlar sabah çok erken saatlerde kalkarak balık haline koştu.

HAREKET UMUT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde yüzde 8'lik vergi oranını yüzde 1'e indirildiğini fiyat denetim timlerinin kurulacağını duyurmasının ardından balıkçılar da umutlandı.

Vatandaşın alım gücünün daha da rahatlayacağını ve böylece balık tezgâhlarının da hareketleneceğini belirten balıkçılar, açıklamanın hemen ertesi günü balık halinde başlayan hareketlilikten son derece memnun olduklarını ifade ettiler.

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Musilaj bitti balık tezgahları hareketlendi
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