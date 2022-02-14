Musilaj bitti balık tezgahları hareketlendi

Geçtiğimiz yıl denizlerde baş gösteren ve özellikle Marmara kıyılarında oldukça etkili olan musilaj, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını başlattığı seferberlik sayesinde denizlerden temizlendi.
Yaşanan kirlilik nedeniyle balık yemekten uzak duran vatandaşlar, musilajın ortadan kalkmasıyla birlikte balık haline ve pazarlarda açılan balık tezgâhlarına yöneldi.
Balığın bu yıl azlığına bağlı olarak fiyatların ortalamanın üzerinde olmasına rağmen balık tezgâhı sahipleri ve vatandaşlar sabah çok erken saatlerde kalkarak balık haline koştu.
HAREKET UMUT VERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde yüzde 8'lik vergi oranını yüzde 1'e indirildiğini fiyat denetim timlerinin kurulacağını duyurmasının ardından balıkçılar da umutlandı.
Vatandaşın alım gücünün daha da rahatlayacağını ve böylece balık tezgâhlarının da hareketleneceğini belirten balıkçılar, açıklamanın hemen ertesi günü balık halinde başlayan hareketlilikten son derece memnun olduklarını ifade ettiler.