Musk ile Zuckerberg’in kafes dövüşü X’te canlı yayınlanacak

SosyaL medya platformu Twitter'ı satın aldıktan sonra ismini ve logosunu X ile değiştiren Elon Musk, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşünün canlı yayınlanacağını açıkladı. Zuckerberg ise dövüşe hazır olduğunu, tarih olarak 26 Ağustos'u önerdiğini fakat Musk'tan bir teyit alamadığını söyledi. Musk, bütün yayın gelirlerinin gaziler için çalışan vakıflara bağışlanacağını yazdı. X hesabından dün bir dizi paylaşım yapan Musk, "Bütün gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlanıyorum" dedi ve ekledi: "Spor salonuna gidecek vaktim yok, işe ağırlık götürüyorum."Musk'a yanıt veren Zuckerberg ise dövüşün X'ten yayınlanması fikrine karşı "Bunu daha güvenilir ve zaten vakıflara bağış yapılabilen bir platformdan yayınlamak daha iyi olmaz mı?" paylaşımında bulundu. Tartışma ise Elon Musk'ın 20 Haziran'da yaptığı bir paylaşımda jiujitsu eğitimi almış olan Zuckerberg ile "kafes dövüşüne hazır olduğunu" söylemesiyle başladı. 39 yaşındaki Zuckerberg de "Konumu gönder" yanıtını vermişti. Musk, karma dövüş sanatları (MMA) şampiyonluk maçlarının yapıldığı bir etkinlik merkezine atıfta bulunarak "Vegas Octagon" yanıtını verdi.