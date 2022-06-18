Muş’ta hayvancılıktan ekonomiye 10 milyar lira katkı

Yılda 10 bin ton et, 320 bin ton süt üretimi gerçekleştirildiği belirten Mehmet Gün, hayvan varlığı olarak İl ekonomisine yaklaşık 10 milyar lira katkı sağladığını belirterek şunları kaydetti:

"Geçen yıllara baktığımızda ilimizde özellikle büyükbaş hayvan varlığı olarak artış yaşanmaktadır. Buzağıların ölümlerin önlenmesiyle ve suni tohumlamayla beraber ciddi bir artış devam etmektedir. Bunun yanında elde edilen verimle Muş ekonomisine yılda yaklaşık 10 milyar büyük bir katkı sağlamaktadır. Büyükbaş hayvancılığın gelişmesi için de devlet olarak besicilere destek verilmektedir. Devletimiz hem buzağının artması, hemde sun'i tohumlama yapan besicilerimize hayvan başı bin lira civarında destek veriyoruz. Et ve süt Kurumunda kesilen hayvanlar için ise, 2 bin 500 lira katkı vermektedir."