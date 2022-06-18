Muş’ta hayvancılıktan ekonomiye 10 milyar lira katkı

Merkeze bağlı Muratgören köyünde devlet desteği ile kurulan Erdal Yalvarıcının kurbanlık hayvan çiftliğinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş'un özellikle büyükbaş hayvan bakımından önemli bir noktaya ulaştığını söyledi.
İl genelinde şu anda 335 bin 798 büyükbaş hayvanın bulunduğunu kaydeden Gün, bunların 74 bin buzağı, 7 bin 500 manda ile birlikte 254 bin hem süt, hemde etlik büyükbaş hayvan bulunduğunu aktardı.
Yılda 10 bin ton et, 320 bin ton süt üretimi gerçekleştirildiği belirten Mehmet Gün, hayvan varlığı olarak İl ekonomisine yaklaşık 10 milyar lira katkı sağladığını belirterek şunları kaydetti:
"Geçen yıllara baktığımızda ilimizde özellikle büyükbaş hayvan varlığı olarak artış yaşanmaktadır. Buzağıların ölümlerin önlenmesiyle ve suni tohumlamayla beraber ciddi bir artış devam etmektedir. Bunun yanında elde edilen verimle Muş ekonomisine yılda yaklaşık 10 milyar büyük bir katkı sağlamaktadır. Büyükbaş hayvancılığın gelişmesi için de devlet olarak besicilere destek verilmektedir. Devletimiz hem buzağının artması, hemde sun'i tohumlama yapan besicilerimize hayvan başı bin lira civarında destek veriyoruz. Et ve süt Kurumunda kesilen hayvanlar için ise, 2 bin 500 lira katkı vermektedir."
Köyde bin 250 büyükbaş hayvan bulunduğunu belirten Tekin, ''500 sağım hayvanı bulunduğunu günde iki defa sağım yapılıyor. Günde yaklaşık 9 ton süt elde ediliyor. Besiciler sütü köye gelen mandıracılara satılıyor." diye konuştu.