Nazo Zeyrek ve Ülkü Hür Girişimci Kadınları İzmir’de bir araya getirdi

2017 yılında Ülkü Hür tarafından kurulan Girişimci Kadınlar Grubu, düzenlediği toplantıyla Ege Bölgesi'nden yüzlerce kadını buluşturdu. 35 binden fazla üyeye sahip GKG'nin 2023 Ege Bölge Toplantısı'na girişimci iş kadını Nazo Zeyrek'de katıldı. Başarılı girişimleri ile güzellik sektöründe fark yaratan Zeyrek, yaptığı konuşmayla kadınlara iş dünyasında cesur olma tavsiyelerinde bulundu.





Girişimci Nazo Zeyrek, "Girişimci kadınlarla bir arada olmak çok keyifliydi. Hepsinin gözlerinin içinde o cesareti ve gücü görmek beni daha da umutlandırdı. Kendi markamla ilgili büyük bir gelişmeyi bugün o sahnede ilk kez onlarla paylaştım ve aldığım alkışlar beni şuna inandırdı "kadın kadının kurdudur" sözü kesinlikle bu topluluk için. "Kadın kadının yurdudur" olarak değiştirilmiş. Zira aralarında bir kişinin başarısını hepsi yürekten alkışlayıp birbirleriyle gurur duyan bir topluluk" ifadelerini kullandı.





Zeyrek yaptığı konuşmada "İlk olarak Çok Cesur olun. Bizler öyle bir yaratılmışız ki İstersek başaramayacağınız iş yok. Kendi işini yapmak isteyen, kendini özgür hissetmek isteyen, kendi ayaklarının üzerinde durmak isteyen bütün kadınlar, iş hayatına dahil olsun" dedi.

Toplantıda konuşma yapan Girişimci Kadınlar Grubu Kurucusu Ülkü Hür, "Kurucusu olduğum Girişimci Kadınlar Grubu Ege Bölgesi toplantısına farklı şehirlerden birçok katılımcı sadece bu toplantı için işini gücünü yavrusunu tüm sorumluluklarını bir kenara bırakıp yola çıkıp geldiler. İyi ki geldiler zira bu buluşmalar çok önemli. Bunun önemini bilen farkında olan kadınlarımızla Yanyana bir gün geçirmek çok değerliydi."





"Kadınlarımızla buluştuğumuz ve kol kola birlikte büyüdüğümüz bir hayalle yola çıktığımda yıl 2017'idi. 75 üye ile başladığımız yolculuğumuzda 35.000'in üzerinde üye sayısına ulaştık. Tanışmak, sürekli iletişimde kalmak ve de ihtiyaçlarımızı dile getirilerek hızla çözüme kavuşturmak amacıyla Girişimci Kadınlar Grubu platformu kuruldu. Bu iletişim ve destek ağı, farklı şehirlerden, farklı sektörlerden ama ortak heyecanı yaşayan katılımcılarla büyümeye devam ediyor.Kadınların işgücüne katılım oranı 34.4, kadın istihdam oranı ise %29.4. Yani teknoloji ve kaynak kullanımını artırmak özellikle bizim için önemli. Çünkü böylece kadınlarımızın yaptıkları daha çok duyulacak, emekleri daha fazla başarıya ulaşacak. 2019 yılında önemli ve büyük bir adım daha atarak Girişimci Kadınlar Akademisini'nin kuruluşunu gerçekleştirdim. Burada gelişimi destekleyen güncel bilgilere kolayca ulaşılması için farklı atölyeler, seminerler düzenlenmeye başladı. Ve her ay Speed Networking etkinliği yapılarak grup üyeleri dünyanın diğer ucunda olan üye ile tanıştı. 2022 yılının ekim ayında Dijital Kadın Platformumuzu kurduk."



"İlandır"