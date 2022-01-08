Nebati: Yenilikçi fikirleriyle kadınlar en büyük güvencemiz

Hazine
ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati
, iş dünyasının ve STK'ların kadın yöneticileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, iş dünyasının kadın yöneticileriyle buluşan Nebati, Türkiye
'nin ekonomik görünümüne dair bir sunum yaptı. Türkiye Ekonomi Modeli
'nin doğru bir model olduğunu ifade eden Nebati, güçlü üretim ve ihracat kapasitesi ile Türkiye'nin yüksek miktarda doğrudan yabancı yatırım çeken önemli bir merkez haline gelme potansiyeli olduğunu belirtti.
TEDBİRLER ALINACAK
Bakan Nebati, piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro ihtiyati tedbirlerin alınacağının, ekonomide beklentileri iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesinin sağlanacağının altını çizdi. Kadın istihdamının artırılması amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları başta olmak üzere verilen destekler ve teşviklere de değinen Bakan Nebati, sosyal politikalar kapsamında devreye alınan projeleri anlattı. İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrası kadın yöneticilere tek tek söz veren Bakan Nebati, farklı sektörlerden görüş, öneri ve sorunları dinledi. Farklı sektörlerden 50 iş kadınının katıldığı toplantı yaklaşık 5.5 saat sürdü.
ALATON: ÇOK VERİMLİ GEÇTİ
Türk iş kadını Alarko Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton
, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herkes kendi sektörüyle ilgili dertlerinden, problemlerinden bahsetti. Sayın Bakan da herkesin söylediğini tek tek not aldı ve cevapladı. Çok verimli bir toplantı oldu" dedi. Bakan Nebati, toplantıya ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Yenilikçi fikirleri ve güçlü vizyonu ile ortak aklın simgesi olan değerli kadınlarımız, ekonomide devreye aldığımız politikaların başarıya ulaşabilmesinde en büyük güvencemiz olacaktır" ifadelerini kullandı.