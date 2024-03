Nevruz perakendeye doping etkisi sağladı satışlar yüzde 100 arttı

İranlıların Nevruz Bayramı Türk turizmine doping etkisi yaparken perakende sektöründe de büyük hareketlilik sağladı. Başta Van olmak üzere Türkiye'ye akın eden on binlerce İranlı turistin yaptığı alışverişler hazır giyim ve perakende sektörüne can suyu oldu. Turistlerin AVM'lerde çok yüklü alışverişler yaptığı görüldü.Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, "Özellikle Van gibi sınır illerimizdeki AVM'lerde ciddi bir hareketlilik var. Öte yandan İstanbul gibi metropollerde İranlı turistlerin alışverişleri cirolara büyük katkı sunuyor" dedi. Şapkacı, Van gibi sınır kentlerdeki ziyaretçi sayılarında bir önceki haftaya göre yüzde 25'lik bir artış olduğunu aktardı.İranlıların en çok ziyaret ettiği illerden olan Antalya'da satışların yüzde 15 arttığını kaydeden Şapkacı, "Toplama bakacak olursak da; geçen sene Nevruz'da ülkemize gelen İranlı turist sayısında artış oranı yüzde 20. İranlı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği ürünler giyecek grupları... Mesela Antalya'da mağazaların ortalama yüzde 15'lik bir ciro artışının kârlara da yansıyacağını öngörebiliriz" dedi. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ise, "Nevruz tatili nedeniyle ülkemize gelen İranlı turistlerin etkisiyle Van'da satışlar yüzde 100, Trabzon'da yüzde 60 arttı" diye konuştu.Nevruz'da geçen seneye göre satışların özellikle Van, Trabzon, Antalya ve İstanbul'da ciddi oranda arttığının altını çizen Küçük, "Antalya ve İstanbul'da satışlar yüzde 15-20 arttı. Van'da satışlarımız yüzde 100, Trabzon'da yüzde 60 arttı. İranlı ve Azeri turistler çok geldi ülkemize. Özellikle İranlılar" ifadelerini kullandı. Küçük, Nevruz'dan dolayı Türkiye'de olan turistlerin daha çok nakit alışveriş yaptıklarını sözlerine ekledi.MANGO Türkiye Genel Müdürü Sezai Eren, Ramazan'da işlerin durgunlaştığını fakat Nevruz'la birlikte ciddi bir hareketliliğin başladığını kaydederek, şöyle konuştu: "Şubat sonuna kadar satışlarımız çok iyiydi. Ramazanda biraz duruldu ama Nvruzla birlikte yeniden canlandı. İranlı turistler toplu alımlar yapıyor. Perakende sektörü gayet iyi gidiyor, hareketli her zaman. 90 milyonluk koskoca Türkiye'miz var bizim. İşlerimizin iyi olmaması için herhangi bir sebep yok."Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel ise, "İranlılar artık yüksek fiyatlı ürün gruplarında alışveriş yapmıyor, daha uygun fiyatlı ürün alımı yapıyorlar bunu gözlemledik. Son 1 yıllık süre zarfında yabancı kredi kartı harcamalarında da düşüş var. Fiyatların artışı turistleri daha çok konaklama ve yeme-içme sektörlerine yöneltti" değerlendirmesinde bulundu.ÖZELLİKLE Van'daki satışlarının arttığını söyleyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, üst segment ürünlerinin satışlarının arttığını söyledi. Sadece İran'da değil, çevredeki diğer ülkelerde de Türkiye'nin çok daha etkili olabileceğini vurgulayan Orakçıoğlu, "Balkanlar ve Ortadoğu'da İtalyan ve Fransız markalarından daha çok ilgi görüyoruz" dedi. İran'da en çok taklit ürünü yapılan markanın Damat Tween olduğunu anlatan Orakçıoğlu, "Biz kadın ürünleri satmıyoruz ama İran'da Damat Tween markalı kadın ürünleri satılıyor. Önleyemiyoruz. İran'da mağazamız yok ama gümrük oranlarında düşüş olursa açmayı düşünüyoruz bu kadar ilgi gören bir marka olarak orada olmak isteriz" diye konuştu.VAN Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2015 yılından bu yana Nevruz döneminde Türkiye'nin en büyük alışveriş festivalini düzenlediklerini belirten Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva geçen yıl Nevruz'da 600 bin İranlı turistin Van sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi. Takva, bu yılki hedeflerinin 1 milyon turist olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Geçen yıl bizim festivalimize de 40 bin İranlı turist gelmişti. Bu yıl yüzde 100 artış yaşanacağını, 80 bin İranlı turistin festivalimize katılacağını düşünüyoruz. Otellerde doluluk oranı yüzde 80 Yeme-içme sektörü de çok iyi gidiyor. Nevruz'da tüm sektörlerde satışlarda yüzde 100 artış var."