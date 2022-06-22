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Giriş Tarihi: 22.6.2022 16:47

New York borsası düşüşle açıldı

AA
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum öncesi resesyon endişeleriyle güne düşüşle başladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum öncesi resesyon endişeleriyle güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,12 azalarak 30.186,98 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,19 azalışla 3.720,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 kayıpla 10.946,88 puana indi.

Dün yüzde 2'nin üzerinde değer kazanan endeksler, yeni günün açılışında artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izledi.

Analistler, Fed'in gelecek toplantılarda atacağı adımların ABD ekonomisini resesyona sokup sokmayacağına ilişkin belirsizlikler sürerken, Fed Başkanı Powell'ın para politikası raporuna ilişkin Kongre'de yapacağı sunum ve Fed'in gelecek dönemdeki yol haritasına ilişkin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini bildirdi.

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New York borsası düşüşle açıldı
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