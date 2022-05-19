New York Borsası’nda sert düşüş

Kapanışta Dow Jones endeksi 1.100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 3,57 azalarak 31.490,07 puana geriledi. Böylece, Dow Jones endeksi Haziran 2020'den bu yana en büyük düşüşü gösterdi.

S&P 500 endeksi de yüzde 4,04 azalışla 3.923,68 puana inerek 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Nasdaq endeksi ise yüzde 4,73 kayıpla 11.418,15 puana indi.

ABD'de Target ve Walmart gibi büyük perakende şirketlerinin bilançolarının enflasyona ilişkin endişeleri artırmasının ardından endeksler gün boyu negatif bir seyir izledi.

Walmart'ın ardından Target'ın bugün açıklanan bilançosu da yatırımcılarda hayal kırıklığı yarattı. Ülkenin büyük perakende şirketlerinin bilançolarında artan maliyetlere işaret etmesi yüksek enflasyona ilişkin korkuları güçlendirdi.

Beklenenden kötü gelen finansal sonuçlarının ardından Target'ın hisseleri yüzde 25'e yakın, Walmart'ın hisseleri ise yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin resesyona gireceğini düşünmediğini ancak enflasyondan kaynaklanan riskler olduğunu belirtti.

Yüksek enflasyonist ortamda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımına gitmesinin ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine yönelik endişeler de sürerken, Fed yetkililerinin açıklamaları piyasaların odağındaki yerini korudu.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in enflasyonu düşürebileceğinden son derece emin olduğunu vurgulayarak, bankanın gelecek ve bir sonraki toplantısı için 50 baz puanlık faiz artışı öngörüsünde bulundu.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da bankanın iki yarım puanlık faiz artırımı daha yapmasını beklediğini belirterek, ekonomide derin bir resesyon beklemediğini kaydetti.