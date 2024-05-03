Nisan ayı ihracat verileri açıklandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Nisan ayında ihracatımız 19 milyar 271 milyon dolara yükseldi, bu yüzde 0,13'lük artışa tekabül ediyor. Sınırlı artışın en önemli nedeni, nisan ayının ilk yarısı içindeki yaklaşık 1 haftalık Ramazan Bayramı tatilinde fabrikaların kapalı olması." dedi.

Bolat, TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda nisan ayı ihracat verilerini açıkladı.

Konuşmasına dün gece duyurulan İsrail'le ticaretin durdurulması kararını anımsatarak başlayan Bolat, Gazze'de devam eden katliam ve soykırım karşısında İsrail ile ekonomik ilişkilerde yeni bir aşamaya geçme kararı alındığını söyledi.

Bolat, baştan bu yana ikili ve çok taraflı diplomasi ile ateşkesi sağlama, masum sivil halkın ve yerleşim yerlerinin acı ve yıkıcı tabloyla karşılaşmaması için Türkiye'nin elinden gelenin fazlasını yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünyada bu konuda en çok gayret gösteren ülkelerin başında geliyoruz. İnsani yardımlar konusunda da baştan bu yana büyük bir duyarlılık gösterdik ve dünyada en çok yardım eden ülke konumuna ulaştık. İsrail'in aradan geçen sürede kalıcı ateşkes ve sıkışmış çok zor durumda olan kardeşlerimizin yardımlara ulaşması ile imar çalışmaları noktasındaki uzlaşmaz tutumunun devamı üzerine 9 Nisan'da hükümetimizin aldığı karar gereği 54 ürün grubunda 1019 üründe Türkiye'den ihracatın durdurulması, gümrük işlemlerinin yapılmaması kararı uygulanmaya başlanmıştı.

Aradan geçen bu süre zarfında ateşkes olması beklenirken tam tersine olmaması, uzlaşmaz tutumun devamı ve Refah bölgesindeki insanların durumunun ağırlaşması karşısında devletimizin ilgili kurumlarının aldığı karar gereği dün itibarıyla ihracatta ve ithalatta İsrail'e yönelik, kalıcı ateşkes sağlanıncaya ve Gazze'ye yardımların kesintisiz şekilde ulaşılması serbest bırakılıncaya kadar uygulanacak. Filistinli kardeşlerimizin bu karardan etkilenmemesi noktasında da kendileriyle alternatif düzenlemeler konusunda teknik görüşmeleri yürütüyoruz, onlarla bu konuda mutabıkız."

"İTHALATIMIZ 29 MİLYAR 171 MİLYON DOLARDA KALDI, ONU DA 30 MİLYAR DOLAR BANDININ ALTINDA TUTMAYI BAŞARDIK"

Küresel ölçekteki ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Bolat, 2023 yılının dünya ekonomisi için çok zor geçtiğini anımsattı. Bolat, Türkiye'nin dünyadaki rakipleri arasında olumlu yönde ayrıştığına dikkati çekerek, Türkiye'nin 2023 verileri hakkında bilgi verdi.

Bakan Bolat, nisan ayı ihracat verilerine ilişkin şunları söyledi:

"Nisan ayında ihracatımız 19 milyar 271 milyon dolara yükseldi, bu yüzde 0,13'lük artışa tekabül ediyor. Sınırlı artışın en önemli nedeni, nisan ayının ilk yarısı içindeki yaklaşık 1 haftalık Ramazan Bayramı tatilinde fabrikaların kapalı olması. İthalatta yüzde 4,24'lük artış gerçekleşti. İthalatımız 29 milyar 171 milyon dolarda kaldı, onu da 30 milyar dolar bandının altında tutmayı başardık. 9,9 milyar dolarlık bir dış ticaret açığımız oluştu, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 66,06 seviyesinde kaldı. 1 haftalık kayıp olmasaydı 22-23 milyar doların üzerinde bir ihracatı yakalayabilirdik. 2024 yılının ilk dört ayını 2023 yılının aynı dönemi ile mukayese ettiğimizde Türkiye'nin mal ihracatı yüzde 2,74 arttı ve 82 milyar 373 milyon dolara yükseldi.

Geçen yıla göre yaklaşık 2 milyar dolarlık bir fazlalık söz konusu, ithalatımızda ise 11 milyar dolar azalış sağladık. 2024 yılının ilk dört ayında ithalat, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,9 oranında azalışla 113 milyar 117 milyon dolara geriledi. Bunun anlamı şu; Türkiye'nin dış ticaret dengesi 4 ayda yaklaşık 30 milyar dolar seviyesine geriledi. 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı 43,5 milyar dolardı. 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65 seviyesindeydi bu yıl aynı dönemde yüze 73,26'ya yükseldi. Bu da Türkiye'nin döviz yeterliliği açısından, dış ticaret açıklarını azaltıp dış ticarette istikrarlı bir sürece girmesi anlamında olumlu bir gelişme. Dış ticaret açığımızdaki azalış oranı yüzde 30,5 olarak gerçekleşmiştir, ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz. 267 milyar dolarlık OVP hedefini gerçekleştirme inancımızı koruyoruz."

"2024 YILI NİSAN AYINDA YILLIKLANDIRILMIŞ DIŞ TİCARET AÇIĞI 93 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllık bazda ihracatın ilk dört ay sonunda,12 aylık toplamda 257,6 milyar dolara yükseldiğini, ithalatın da yıllıklandırılmış olarak 350,7 milyar dolara indirilmesinin başarıldığını aktardı.

2024 yılı Nisan ayında yıllıklandırılmış dış ticaret açığının 93 milyar dolara gerilediğini dile getiren Bolat, önemli fasıllarda ihracat performansının gücünü koruduğunu söyledi.

Bolat, "2024 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, makine ihracatı yüzde 0,4 artarak 13,1 milyar dolar, motorlu kara taşıtları ihracatı yüzde 4,6 artarak 10,3 milyar dolar ve enerji ihracatı yüzde 35,6 artarak 6 milyar dolar olarak gerçekleşti." dedi.

2024 Ocak-Nisan döneminde Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatın 35 milyar dolar ile toplam ihracatın yüzde 42,3'ünü oluşturduğunu bildiren Bolat, AB'de Ocak-Şubat döneminde toplam ithalatın yüzde 14,2 azaldığı düşünüldüğünde ihracattaki artışın önemli olduğunu dile getirdi.

Bolat, "Yakın ve Orta Doğu'ya ihracatımızda önemli bir sıçrama var. 2024 Ocak-Nisan döneminde yüzde 17,3 artışla 14,4 milyar dolar olmuştur. Aynı dönemde, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerine ihracatımız ise yaklaşık yüzde 9,5 artışla 21,2 milyar dolara yükseldi. En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülke ise sırasıyla Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve Irak oldu." bilgisini verdi.

"İTHALATIMIZDA İLK GRUP ÜLKELER RUSYA, ÇİN, ALMANYA, İTALYA VE ABD"

Bolat, Ocak-Nisan 2024 döneminde altın ithalatının, alınan tedbirlerin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azalarak 5,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini, enerji ithalatının ise yüzde 12,5 azalışla 23 milyar dolar olduğunu söyledi.

Diğer bir sevindirici hususun ise TL ile yapılan ithalattaki artış olduğunu dile getiren Bolat, Ocak-Nisan döneminde TL ile ithalatın toplam ithalat içindeki payının yüzde 7 olduğunu aktardı.

Bolat, "İthalatımızda da ilk grup ülkeler Rusya, Çin, Almanya, İtalya ve ABD oldu." dedi.

"YILLIKLANDIRILMIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞIMIZ ŞUBAT İTİBARIYLA 31,8 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ"

Bolat, "Türkiye'de 52 milyar dolar dış ticaret fazlası verilen hizmetler ticaretinde geçen yıl 100 milyar doları devirdik, bu yıl, 110 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Yılın ilk dört ayında iyi başladık, ilk 2 aylık veriler ortaya çıktı, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde hizmetler ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10'luk artış göstererek 13 milyar dolar seviyesine çıkmıştır." diye konuştu.

Mal ve hizmet ticaretindeki tüm bu olumlu gelişmelerle, 2023 yılı Mayıs ayında 60,1 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığının, sonraki aylarda 28,3 milyar dolar azalarak şubat ayı itibarıyla 31,8 milyar dolara gerilediğini söyledi.

Bolat, "Biz Bakanlık olarak ihracatçılarımızın yanındayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.