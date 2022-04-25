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Giriş Tarihi: 25.4.2022 08:59

Nissan Datsun üretimini sonlandırdı

AA
Nissan Datsun üretimini sonlandırdı

Nissan, bünyesindeki Datsun alt firmasının yeni araç üretimini, son yıllarda zayıf seyreden satışlar sonrası bitirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japon üreticinin gelişen piyasalara yönelik 2014'te üretime yeniden başlattığı Datsun, hedefleri karşılayamadı.

Habere göre Nissan, son yıllarda artan rekabet ortamında seyreden zayıf satış rakamları sonrası Datsun üretimini sonlandırdı.

Rusya, Endonezya ve Hindistan dahil gelişen piyasalar hedefiyle rekabete giren firmanın son yıllarda fabrikaları kapanıyordu.

Datsun'un en son durdurulan Hindistan fabrikası, ana firma Nissan'ın yeni elektrikli modelleri için dönüşüme girecek.

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Nissan Datsun üretimini sonlandırdı
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